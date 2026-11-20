Nikša Kaleb i Goran Šprem ispali su iz 'Asia Expressa' kao natjecatelji, no vratili su se kako bi parovima u jednom od zadataka postavili pitanja o sebi i Tajlandu. Zlatni dečki su svoj povratak iskoristili kako bi snimili događanja iza kamera RTL-ovog showa.
Kaleb se našalio u opisu zbivanja. "Hoću-neću , hoću-neću preuzeti liderstvo?! Što će strikan reći?! Hm?! Ma on sad ionako misli gdje su Šprem i Kaleb" napisao je uz prizor Ivana kako hoda.
Snimio je i Maju i Pina. "Skrivena kamera Nikše Kaleba i Gorana Šprema", poručio je Pino uz video.
Otkrio je i da su on i Šprem ispunili želju voditelju Anti pa su se fotografirali s njim.
Inače, proslavljeni rukometaši su gostovali u podcastu 'Asia Expressa' i komentirali su svoj povratak u svakodnevicu i fokusiranost na pobjedu.
Kaleb i Šprem rekli su da su se brzo navikli na izlazak iz showa jer su zbog svoje sportske karijere naučeni na promjene u kratkom vremenu, odnosno na pobjede i poraze. "Prvo smo bili fokusirani gdje ćemo spavati, a onda gdje ćemo jesti pa onda: 'Ajmo igrati'", ispričao je Kaleb.
Otkrili su što im je bilo najizazovnije. "Možda su fizički najteže bile stepenice", komentirao je Šprem. Naglasio je da mu je drago jer su se pokazali onakvima kakvi jesu. "Bili smo pravi mi. Nismo se s nikim svađali. Nismo ulazili u konflikte", ispričao je.
Šprem je komentirao tko nije plakao za njim i Nikšom. "Niko je bio najsretniji što smo ispali. I onda je krenuo njihov uzlet", rekao je kroz smijeh.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.