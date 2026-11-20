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Nikša Kaleb i Goran Šprem ispali su iz 'Asia Expressa' kao natjecatelji, no vratili su se kako bi parovima u jednom od zadataka postavili pitanja o sebi i Tajlandu. Zlatni dečki su svoj povratak iskoristili kako bi snimili događanja iza kamera RTL-ovog showa. Kaleb se našalio u opisu zbivanja. "Hoću-neću , hoću-neću preuzeti liderstvo?! Što će strikan reći?! Hm?! Ma on sad ionako misli gdje su Šprem i Kaleb" napisao je uz prizor Ivana kako hoda. Snimio je i Maju i Pina. "Skrivena kamera Nikše Kaleba i Gorana Šprema", poručio je Pino uz video.

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Otkrio je i da su on i Šprem ispunili želju voditelju Anti pa su se fotografirali s njim. Inače, proslavljeni rukometaši su gostovali u podcastu 'Asia Expressa' i komentirali su svoj povratak u svakodnevicu i fokusiranost na pobjedu. Kaleb i Šprem rekli su da su se brzo navikli na izlazak iz showa jer su zbog svoje sportske karijere naučeni na promjene u kratkom vremenu, odnosno na pobjede i poraze. "Prvo smo bili fokusirani gdje ćemo spavati, a onda gdje ćemo jesti pa onda: 'Ajmo igrati'", ispričao je Kaleb.

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