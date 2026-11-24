Voditeljica 'Asia Expressa' Antonija Blaće pitala je Gazele kako im se čini kada se spominje put od 5500 kilometara. "Ja sam sretna što nema Radio Mileve koja bi pričala o tome sad deset sati. Sretno smo, svakako, svaka čast i idemo dalje. Neka odmara jezik i nek se spremi za finale", komentirala je Katarina i nasmijala sve kandidate.

"Nikad bolji imunitet osvojen za sve nas", dodala je. Ivan je rekao da su svi odmah prepoznali o kome Katarina govori. "Spomenula je kako su Gusarice imune i nisu tu, a one bi tih 5500 kilometara komentirale nekih deset sati. I nije daleko od toga", objasnio je.

"Ja to nisam shvatio tako. Ne dam na Gusarice", rekao je Niko.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.