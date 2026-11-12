Šok u 'Asia Expressu'! Ispada jedan od najdominantnijih parova, timovi plakali: 'Je li ovo moguće?'

Vrijeme je da se parovi ponovno spoje sa svojim starim članovima na Express vijeću

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Nakon što je završio mali eksperiment miješanja parova, koji su zajedno odradili izazov i prešli dio rute, vrijeme je da se ponovno spoje sa svojim starim članovima na Express vijeću, a Antonija Blaće ispitat će sve škakljive novosti. Niko i Borna otkrit će što misle jedno o drugome i je li se njihov odnos ipak malo promijenio nabolje nakon zajednički provedenog dana. "Imam drugačija sad razmišljanja i nije mi svejedno", kazat će u svom stilu Niko. Na što je zapravo mislio?

icon-expand icon-close icon-close Express vijeće FOTO: RTL

Maja će pred svima Vesni ponovno zamjeriti što nije poštovala pravila posljednjeg izazova: "Ugrozila je naš tim svojom odlukom. Ne volim da se vara, ona je varala, zato sam tako reagirala." No uz opušteni razgovor, pred timovima je itekako uzbudljiv dan jer slijedi utrka za opstanak nakon koje netko pakira kofere i putuje kući. U eliminacijski izazov odlaze izravno dva najsporija para u prethodnom izazovu, dok treći par biraju ostali timovi. Tko će štititi sebe i kalkulirati, a tko promijeniti odluku u zadnji čas?

icon-expand Pino i Maja, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Nećemo nikad dati ruku pomirenja", poručit će složno jedan tim tijekom glasanja, dok će drugi tim razočarano poručiti kako idu na sve i ništa jer su ih poželjeli eliminirati upravo oni koje su smatrali prijateljima, a past će i suze. Startni zadatak i čitav niz misija raspoređenih po tajlandskim ulicama, od tržnice, izrade tradicionalnih kišobrana do farme bivola i osnova sadnje riže – sve to čeka timove koji se bore za opstanak. A kad stigne vrijeme za ulazak u cilj, nastat će potpuni muk.

icon-expand Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL