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Asia Express: Zmajeva ruta

Šok u 'Asia Expressu'! Ispada jedan od najdominantnijih parova, timovi plakali: 'Je li ovo moguće?'

Vrijeme je da se parovi ponovno spoje sa svojim starim članovima na Express vijeću

RTL.hr
12.11.2026 09:23

Nakon što je završio mali eksperiment miješanja parova, koji su zajedno odradili izazov i prešli dio rute, vrijeme je da se ponovno spoje sa svojim starim članovima na Express vijeću, a Antonija Blaće ispitat će sve škakljive novosti.

Niko i Borna otkrit će što misle jedno o drugome i je li se njihov odnos ipak malo promijenio nabolje nakon zajednički provedenog dana. "Imam drugačija sad razmišljanja i nije mi svejedno", kazat će u svom stilu Niko. Na što je zapravo mislio?

Express vijeće
Express vijeće FOTO: RTL

Maja će pred svima Vesni ponovno zamjeriti što nije poštovala pravila posljednjeg izazova: "Ugrozila je naš tim svojom odlukom. Ne volim da se vara, ona je varala, zato sam tako reagirala."

No uz opušteni razgovor, pred timovima je itekako uzbudljiv dan jer slijedi utrka za opstanak nakon koje netko pakira kofere i putuje kući.

U eliminacijski izazov odlaze izravno dva najsporija para u prethodnom izazovu, dok treći par biraju ostali timovi. Tko će štititi sebe i kalkulirati, a tko promijeniti odluku u zadnji čas?

Pino i Maja, Asia Express: Zmajeva ruta
Pino i Maja, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Nećemo nikad dati ruku pomirenja", poručit će složno jedan tim tijekom glasanja, dok će drugi tim razočarano poručiti kako idu na sve i ništa jer su ih poželjeli eliminirati upravo oni koje su smatrali prijateljima, a past će i suze.

Startni zadatak i čitav niz misija raspoređenih po tajlandskim ulicama, od tržnice, izrade tradicionalnih kišobrana do farme bivola i osnova sadnje riže – sve to čeka timove koji se bore za opstanak.

A kad stigne vrijeme za ulazak u cilj, nastat će potpuni muk.

Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta
Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Ne mogu vjerovati, ovo ne bih očekivao nikad! Je li ovo moguće?" pitat će se kandidati sa suzama u očima kad vide tko ispada.

"Ovo nije fer, mislim da se i ostali slažu s tim", komentirat će kandidati, no ovaj eliminacijski izazov još je jedan dokaz da je 'Asia Express' utrka u kojoj se baš ništa ne može unaprijed predvidjeti.

Tko je koga podcijenio, tko se dokazao, a tko neočekivano putuje kući, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na Voyo.

Asia Express: Zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

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