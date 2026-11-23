Spartanci su se požalili da imaju problema sa zadatkom jer na Tajlandu im nitko neće stati kad pokušavaju zaustaviti auto. Pokraj njih su prošli Jokeri koji su tražili vozača da potrubi Lucianu i Robertu.

Luciano je rekao da mrzi Tajland upravo zbog problema s prijevozom. Nekoliko auta su zaustavili i nagovarali vozače da ih povezu. "I onda netko kaže da voli Tajland. Ma mrzim ga, mrzim ga", komentirao je Luciano.

"Svu prednost koju dobiješ izgubiš jer ti nitko ne staje. I onda mi je u glavi: 'Jao'", istaknuo je.

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