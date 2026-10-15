Spartanci ne biraju sredstva! Luciano i tata Robert ugurali se u gepek: 'Spasit ćete nas'

Utrka za novac u 'Asia Expressu' donijela je brojne izazove za tri para – Spartance, Jokere i Savršene. Svi su morali obaviti tri ista zadatka, ali različitim redoslijedom, a prvi korak bio je pronaći lokalnog stanovnika koji će im se pridružiti na putu do prve lokacije. No, za Spartance, Luciana i Roberta Plazibata, pravi izazov uslijedio je tek kada su morali pronaći prijevoz.
Nakon što su uspjeli pronaći lokalca koji je pristao krenuti s njima, otac i sin krenuli su u potragu za automobilom. Vrijeme je neumoljivo prolazilo, a Spartanci su bili spremni pristati na gotovo sve samo kako bi što prije nastavili utrku.
Kada su napokon pronašli vozača koji im je bio spreman pomoći, pojavila se mala prepreka – u automobilu su već bili drugi putnici, pa za njih dvojicu nije bilo mjesta na stražnjem sjedalu. No, Luciano je brzo pronašao rješenje.
"Znamo da je daleko, ali spasit ćete nas. Ići ćemo obojica u gepek", poručio je vozaču.
I doista, dok se njihov lokalni suputnik smjestio na stražnje sjedalo, Luciano i tata Robert ugurali su se u prtljažnik automobila. Prostora nije bilo mnogo, a prizor oca i sina stisnutih u skučenom prostoru bio je prilično neobičan.
Ipak, čini se da Lucianu takav način putovanja nije nimalo smetao. Štoviše, dok bi se mnogi žalili na nedostatak prostora i udobnosti, on je bio potpuno zadovoljan. "Meni je top", kratko je poručio Luciano.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.