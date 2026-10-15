Spartanci ne biraju sredstva! Luciano i tata Robert ugurali se u gepek: 'Spasit ćete nas'

Kada je riječ o utrci za novac, Spartanci ne biraju prijevoz! Luciano i Robert Plazibat morali su se dobro snaći kako bi nastavili put prema prvom zadatku, a njihovo rješenje bilo je sve samo ne uobičajeno. Završili su stisnuti u prtljažniku automobila

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Utrka za novac u 'Asia Expressu' donijela je brojne izazove za tri para – Spartance, Jokere i Savršene. Svi su morali obaviti tri ista zadatka, ali različitim redoslijedom, a prvi korak bio je pronaći lokalnog stanovnika koji će im se pridružiti na putu do prve lokacije. No, za Spartance, Luciana i Roberta Plazibata, pravi izazov uslijedio je tek kada su morali pronaći prijevoz. Nakon što su uspjeli pronaći lokalca koji je pristao krenuti s njima, otac i sin krenuli su u potragu za automobilom. Vrijeme je neumoljivo prolazilo, a Spartanci su bili spremni pristati na gotovo sve samo kako bi što prije nastavili utrku.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Kada su napokon pronašli vozača koji im je bio spreman pomoći, pojavila se mala prepreka – u automobilu su već bili drugi putnici, pa za njih dvojicu nije bilo mjesta na stražnjem sjedalu. No, Luciano je brzo pronašao rješenje. "Znamo da je daleko, ali spasit ćete nas. Ići ćemo obojica u gepek", poručio je vozaču.

icon-expand Spartanci, Asia Express FOTO: RTL