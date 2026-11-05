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Asia Express: Zmajeva ruta

Spartanci osvojili imunitet, Antonija poručila: 'Čestitam, vi ste prvi tim u TOP 5'

Spartanci su prvi završili utrku za imunitet u 'Asia Expressu' i time si osigurali mjesto među TOP 5 timova. Uz turistički status, dobili su i sigurnost od eliminacije na sljedećem vijeću

RTL.hr
05.11.2026 23:00

Spartanci su prvi završili utrku za imunitet u 'Asia Expressu' i time si osigurali nekoliko dana uživanja, ali i puno važniju stvar – sigurnost od sljedećeg ispadanja. Nakon zahtjevne utrke stigla je potvrda njihova velikog uspjeha.

"Velika mi je čast što nakon svih muka koje smo prošli mogu reći sljedeće: dragi Spartanci, čestitam, vi ste prvi TOP 5 tim 'Asia Expressa'. Uživajte u osvojenom imunitetu, u turističkom statusu i tome što na idućem vijeću ne možete biti eliminirani", poručila im je voditeljica Antonija Blaće

Antonija, Spartanci, Asia Express
Antonija, Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Za Luciana nije bilo dvojbe koliko im ova pobjeda znači. "Pobijedili smo, sretni smo i jedva čekamo uživati", rekao je.

Spartanci su tako prvi među preostalim timovima osigurali mjesto u TOP 5, a uz to dobili i priliku da se na nekoliko dana maknu od svakodnevnog pritiska utrke i uživaju u turističkom statusu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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