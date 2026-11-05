Spartanci osvojili imunitet, Antonija poručila: 'Čestitam, vi ste prvi tim u TOP 5'

Spartanci su prvi završili utrku za imunitet u 'Asia Expressu' i time si osigurali nekoliko dana uživanja, ali i puno važniju stvar – sigurnost od sljedećeg ispadanja. Nakon zahtjevne utrke stigla je potvrda njihova velikog uspjeha.

"Velika mi je čast što nakon svih muka koje smo prošli mogu reći sljedeće: dragi Spartanci, čestitam, vi ste prvi TOP 5 tim 'Asia Expressa'. Uživajte u osvojenom imunitetu, u turističkom statusu i tome što na idućem vijeću ne možete biti eliminirani", poručila im je voditeljica Antonija Blaće.