Spartance su nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu' obuzele emocije. "Znam da je faca. Znam sve te priče, ali ovo je prvi put da ga vidim na djelu", rekao je Luciano o svom tati Robertu.

Ispričao je da je odličan kickboxing trener. "Odličan je borac, odličan je otac, odličan je uzor i sve, ali ovo je prvi put da nas je netko stavio u te neke stvari", istaknuo je Luciano. Dodao je kako je njegov tata džentlemen i vidi ga kako u svakodnevnom životu priprema ručak umjesto njegove mame.

"On od ničega napravi sve", pohvalio je svog oca.