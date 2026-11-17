Zlatni dečki komentirali su svoje ispadanje iz showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' te otkrili je li im teško palo ispadanje

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Zlatni dečki, proslavljeni rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem završili su svoje sudjelovanje u 'Asia Expressu', a u podcastu showa komentirali su svoj povratak u svakodnevicu i fokusiranost na pobjedu. Kaleb i Šprem rekli su da su se brzo navikli na izlazak iz showa jer su zbog svoje sportske karijere naučeni na promjene u kratkom vremenu, odnosno na pobjede i poraze. "Prvo smo bili fokusirani gdje ćemo spavati, a onda gdje ćemo jesti pa onda: 'Ajmo igrati'", ispričao je Kaleb.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express podcast FOTO: Screenshot

Objasnio je da su pokazali da je za njih show natjecanje jer su uvijek u eliminacijama glasovali za par koji je bio najlošiji nakon dva para koja su išla automatski u borbu za ostanak. "Zato su svi i grizli. I u tom dijelu smo pridonijeli da se taj natjecateljski dio malo još pojača", rekao je Kaleb. Šprem je istaknuo da se u sportu nagrađuje najbolje, kažnjava najlošije i time su se on i Kaleb vodili u showu. "To nije taktika, to je jednostavno mindset sportaša", rekao je proslavljeni rukometaš.

icon-expand o FOTO: RTL