Zlatni dečki, proslavljeni rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem završili su svoje sudjelovanje u 'Asia Expressu', a u podcastu showa komentirali su svoj povratak u svakodnevicu i fokusiranost na pobjedu.
Kaleb i Šprem rekli su da su se brzo navikli na izlazak iz showa jer su zbog svoje sportske karijere naučeni na promjene u kratkom vremenu, odnosno na pobjede i poraze. "Prvo smo bili fokusirani gdje ćemo spavati, a onda gdje ćemo jesti pa onda: 'Ajmo igrati'", ispričao je Kaleb.
Objasnio je da su pokazali da je za njih show natjecanje jer su uvijek u eliminacijama glasovali za par koji je bio najlošiji nakon dva para koja su išla automatski u borbu za ostanak. "Zato su svi i grizli. I u tom dijelu smo pridonijeli da se taj natjecateljski dio malo još pojača", rekao je Kaleb.
Šprem je istaknuo da se u sportu nagrađuje najbolje, kažnjava najlošije i time su se on i Kaleb vodili u showu. "To nije taktika, to je jednostavno mindset sportaša", rekao je proslavljeni rukometaš.
Otkrili su što im je bilo najizazovnije. "Možda su fizički najteže bile stepenice", komentirao je Šprem. Naglasio je da mu je drago jer su se pokazali onakvima kakvi jesu. "Bili smo pravi mi. Nismo se s nikim svađali. Nismo ulazili u konflikte", ispričao je.
Šprem je komentirao tko nije plakao za njim i Nikšom. "Niko je bio najsretniji što smo ispali. I onda je krenuo njihov uzlet", rekao je kroz smijeh.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.