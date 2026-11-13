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Asia Express: Zmajeva ruta

Šprem nakon ispadanja iz 'Asia Expressa': 'U ovoj utrci bili smo najlošiji, ali odlazimo mirni i nasmijani'

Goran Šprem i Nikša Kaleb posljednji su stigli na Express vijeće i već pri dolasku shvatili da je njihova avantura u 'Asia Expressu' završila. Zlatni dečki poraz su prihvatili sportski, a Šprem se od ostalih natjecatelja oprostio dojmljivom porukom

RTL.hr
13.11.2026 08:00

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb posljednji su stigli na Express vijeće nakon utrke za opstanak u 'Asia Expressu', a već pri dolasku bilo im je jasno što to znači.

"Zadnji smo", kratko je Šprem rekao Kalebu dok su se približavali ostalim natjecateljima. Među njima su ugledali Gazde i Gazele, koji su utrku za opstanak završili prije njih, čime je postalo jasno da je put Zlatnih dečkiju u 'Asia Expressu' stigao svome kraju.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Šprem je ispadanje prihvatio sportski i bez žaljenja. "Drago nam je da smo upoznali sve ove ljude. Utrka kao svaka druga, u ovoj smo bili najlošiji – ispali. Tako je kako je", rekao je.

Potom se obratio ostalim natjecateljima i poželio im sreću u nastavku natjecanja. "Ljudi, želim vam svima puno sreće. Ako možete išta kvalitetno od nas pobrati, poberite. Mi smo dali sve od sebe. Odlazimo odavdje mirni i nasmijani, isto kao poslije svake druge utrke kad smo bili prvi ili zadnji", poručio je Šprem.

Goran Šprem, Asia Express
Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Njegove riječi dojmile su se Nike Tokića Kartela. "To je to. To je definitivno prava poruka koja svakom može pomoći", komentirao je Niko.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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