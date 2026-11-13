Šprem nakon ispadanja iz 'Asia Expressa': 'U ovoj utrci bili smo najlošiji, ali odlazimo mirni i nasmijani'

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb posljednji su stigli na Express vijeće nakon utrke za opstanak u 'Asia Expressu', a već pri dolasku bilo im je jasno što to znači.
"Zadnji smo", kratko je Šprem rekao Kalebu dok su se približavali ostalim natjecateljima. Među njima su ugledali Gazde i Gazele, koji su utrku za opstanak završili prije njih, čime je postalo jasno da je put Zlatnih dečkiju u 'Asia Expressu' stigao svome kraju.
Šprem je ispadanje prihvatio sportski i bez žaljenja. "Drago nam je da smo upoznali sve ove ljude. Utrka kao svaka druga, u ovoj smo bili najlošiji – ispali. Tako je kako je", rekao je.
Potom se obratio ostalim natjecateljima i poželio im sreću u nastavku natjecanja. "Ljudi, želim vam svima puno sreće. Ako možete išta kvalitetno od nas pobrati, poberite. Mi smo dali sve od sebe. Odlazimo odavdje mirni i nasmijani, isto kao poslije svake druge utrke kad smo bili prvi ili zadnji", poručio je Šprem.
Njegove riječi dojmile su se Nike Tokića Kartela. "To je to. To je definitivno prava poruka koja svakom može pomoći", komentirao je Niko.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.