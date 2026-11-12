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Asia Express: Zmajeva ruta

Šprem nakon osvojenog bonusa: 'Volio bih samo da Nikša i ja ne ispadnemo'

Goran i Ivan prvi su stigli do Spartanaca i kao miksani par osigurali važnu prednost u 'Asia Expressu'. No dok su s Lucianom i Robertom analizirali pravila, pojavilo se puno neugodnije pitanje – što ako sutra upravo njihovi originalni partneri završe među posljednjima?

RTL.hr
12.11.2026 18:00

Budući da su kao miksani par prvi stigli do imunih Spartanaca, Goran Šprem i Ivan Tokić osigurali su si smještaj, ali i važnu prednost za nastavak utrke u 'Asia Expressu'. Večer su potom proveli s Lucianom i Robertom Plazibatom, a uz piće su pokušali dokučiti što ih točno čeka idućeg dana.

"Koja je logika za sutra?", upitao je Luciano.

Spartanci, Asia Express
Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Šprem je potom pokušao povezati sve informacije koje su dotad dobili. "Piše da onaj par koji prvi dođe do Spartanaca ima bonus noćenje i prednost u sutrašnjoj utrci. A bonus je prednost. I zadnja rečenica je da zadnja dva para koji dođu sutra idu u borbu za opstanak", objasnio je.

Robertu ipak nije bilo potpuno jasno kako će se odlučiti koja će dva originalna para završiti u toj opasnoj situaciji. Šprem se složio da tu postoji upitnik. "Što ako je Niko zadnji, ili Nikša?", zapitao se.

Goran, Ivan, Asia Express
Goran, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Pritom je mislio upravo na njihove originalne partnere. Ivan se u 'Asia Expressu' natječe sa stricem Nikom Tokićem Kartelom, dok Šprem čini Zlatne dečke s Nikšom Kalebom. Produkcija je miksanjem timova natjecatelje privremeno razdvojila, ali pritom jasno dala do znanja da će rezultat novih kombinacija imati posljedice za njihove originalne parove. "A što napraviti onda?", pitao se Robert.

Šprem je na kraju otvoreno rekao što mu je najvažnije kada se originalni timovi ponovno sastave. "Ja bih volio da sutra dan završi da Nikša i ja ne ispadnemo", priznao je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express goran šprem ivan tokić robert plazibat luciano plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

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