Šprem nakon osvojenog bonusa: 'Volio bih samo da Nikša i ja ne ispadnemo'

Goran i Ivan prvi su stigli do Spartanaca i kao miksani par osigurali važnu prednost u 'Asia Expressu'. No dok su s Lucianom i Robertom analizirali pravila, pojavilo se puno neugodnije pitanje – što ako sutra upravo njihovi originalni partneri završe među posljednjima?

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Budući da su kao miksani par prvi stigli do imunih Spartanaca, Goran Šprem i Ivan Tokić osigurali su si smještaj, ali i važnu prednost za nastavak utrke u 'Asia Expressu'. Večer su potom proveli s Lucianom i Robertom Plazibatom, a uz piće su pokušali dokučiti što ih točno čeka idućeg dana. "Koja je logika za sutra?", upitao je Luciano.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Šprem je potom pokušao povezati sve informacije koje su dotad dobili. "Piše da onaj par koji prvi dođe do Spartanaca ima bonus noćenje i prednost u sutrašnjoj utrci. A bonus je prednost. I zadnja rečenica je da zadnja dva para koji dođu sutra idu u borbu za opstanak", objasnio je. Robertu ipak nije bilo potpuno jasno kako će se odlučiti koja će dva originalna para završiti u toj opasnoj situaciji. Šprem se složio da tu postoji upitnik. "Što ako je Niko zadnji, ili Nikša?", zapitao se.

icon-expand Goran, Ivan, Asia Express FOTO: RTL