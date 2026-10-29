Šprem prepričavao Jokerima najnoviju svađu Borne i Nike: 'Njih dvoje najstariji, a dječja posla'

Dok su Jokeri uživali u blagodatima osvojenog imuniteta u 'Asia Expressu', među ostalim natjecateljima odvijale su se prave drame! Maja i Pino propustili su posljednja okupljanja svih timova, a samim time i nekoliko ozbiljnih svađa i rasprava. No, zahvaljujući Zlatnim dečkima, koji su im se pridružili nakon osvajanja imuniteta, brzo su doznali što se sve događalo u njihovu odsustvu.

Goran Šprem i Nikša Kaleb prepričali su im najnovije događaje, a dotaknuli su se i neugodnog sukoba između članova tima Gazde, Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana.

"Uglavnom, bilo je ružno za čuti kad su se u istoj ekipi tako zakačili", komentirao je Kaleb, dajući do znanja da rasprava nije bila nimalo ugodna.