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Asia Express: Zmajeva ruta

Šprem prepričavao Jokerima najnoviju svađu Borne i Nike: 'Njih dvoje najstariji, a dječja posla'

Jokeri su zbog osvojenog imuniteta propustili nekoliko burnih okupljanja natjecatelja 'Asia Expressa', no Zlatni dečki brzo su ih uputili u najnovije drame. Nakon što su im ispričali što se dogodilo među Gazdama, Maju je posebno zanimao sukob Nike i Borne

RTL.hr
29.10.2026 12:00

Dok su Jokeri uživali u blagodatima osvojenog imuniteta u 'Asia Expressu', među ostalim natjecateljima odvijale su se prave drame! Maja i Pino propustili su posljednja okupljanja svih timova, a samim time i nekoliko ozbiljnih svađa i rasprava. No, zahvaljujući Zlatnim dečkima, koji su im se pridružili nakon osvajanja imuniteta, brzo su doznali što se sve događalo u njihovu odsustvu.

Goran Šprem i Nikša Kaleb prepričali su im najnovije događaje, a dotaknuli su se i neugodnog sukoba između članova tima Gazde, Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana.

"Uglavnom, bilo je ružno za čuti kad su se u istoj ekipi tako zakačili", komentirao je Kaleb, dajući do znanja da rasprava nije bila nimalo ugodna.

Goran Šprem, Gusarice, Gazde, Asia Express
Goran Šprem, Gusarice, Gazde, Asia Express FOTO: RTL

No, Maju je zanimalo još nešto. Naime, htjela je doznati što se dogodilo između Nike i Borne Kotromanić, čiji je najnoviji sukob također podigao prašinu među natjecateljima.

Šprem joj je prepričao svoju verziju događaja, no čini se da ga cijela situacija nije previše impresionirala.

"To ti je opet priča rekla-kazala. Ona je spavala kod doktorice, pa je Niko htio doći kod doktorice, a ova ga je stjerala. Ma dječja posla. Njih dvoje najstariji, a dječja posla", zaključio je Šprem.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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