Šprem s bakicom zaigrao košarku, Kaleb u šoku: 'Koliko ljudi od 70 godina kod nas ujutro uzme loptu'

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u 'Asia Expressu' već su navikli na neočekivane situacije, no jutro nakon pronalaska smještaja donijelo im je prizor koji ih je posebno iznenadio.
Dok su se opuštali u dvorištu kuće koja im je pružila prenoćište, ugledali su stariju gospođu kako uzima košarkašku loptu i počinje vježbati.
"Košarkaška lopta, vježba po dvorištu, vodi loptu", iznenadio se Nikša Kaleb.
Nije dugo trebalo da lopta završi i u rukama Gorana Šprema, koji je s domaćicom zaigrao kratku košarkašku partiju. "Gospođa je pobijedila", zaključio je Šprem kroz smijeh.
Prizor ih je posebno dojmio jer su istaknuli koliko je takav trenutak spontan i neobičan. Kaleb se osvrnuo i na razliku između ovakvih prizora koje su doživjeli tijekom putovanja i onoga na što su navikli kod kuće.
"Koliko ljudi kod nas od 70 godina uzme loptu ujutro pa se zabavlja s loptom?", zapitao se Kaleb.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.