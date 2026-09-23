Šprem s bakicom zaigrao košarku, Kaleb u šoku: 'Koliko ljudi od 70 godina kod nas ujutro uzme loptu'

Nakon naporne utrke i potrage za smještajem, Šprem i Kaleb dočekali su jutro u dvorištu obitelji koja ih je primila, no tamo ih je dočekao prizor koji nisu očekivali. Stara bakica s košarkaškom loptom u rukama potpuno ih je iznenadila, a ubrzo je uslijedio i neobičan sportski dvoboj

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Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u 'Asia Expressu' već su navikli na neočekivane situacije, no jutro nakon pronalaska smještaja donijelo im je prizor koji ih je posebno iznenadio. Dok su se opuštali u dvorištu kuće koja im je pružila prenoćište, ugledali su stariju gospođu kako uzima košarkašku loptu i počinje vježbati.

icon-expand icon-close icon-close Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Košarkaška lopta, vježba po dvorištu, vodi loptu", iznenadio se Nikša Kaleb. Nije dugo trebalo da lopta završi i u rukama Gorana Šprema, koji je s domaćicom zaigrao kratku košarkašku partiju. "Gospođa je pobijedila", zaključio je Šprem kroz smijeh.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL