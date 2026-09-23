Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Šprem s bakicom zaigrao košarku, Kaleb u šoku: 'Koliko ljudi od 70 godina kod nas ujutro uzme loptu'

Nakon naporne utrke i potrage za smještajem, Šprem i Kaleb dočekali su jutro u dvorištu obitelji koja ih je primila, no tamo ih je dočekao prizor koji nisu očekivali. Stara bakica s košarkaškom loptom u rukama potpuno ih je iznenadila, a ubrzo je uslijedio i neobičan sportski dvoboj

RTL.hr
23.09.2026 17:00

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u 'Asia Expressu' već su navikli na neočekivane situacije, no jutro nakon pronalaska smještaja donijelo im je prizor koji ih je posebno iznenadio.

Dok su se opuštali u dvorištu kuće koja im je pružila prenoćište, ugledali su stariju gospođu kako uzima košarkašku loptu i počinje vježbati.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Košarkaška lopta, vježba po dvorištu, vodi loptu", iznenadio se Nikša Kaleb.

Nije dugo trebalo da lopta završi i u rukama Gorana Šprema, koji je s domaćicom zaigrao kratku košarkašku partiju. "Gospođa je pobijedila", zaključio je Šprem kroz smijeh.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Prizor ih je posebno dojmio jer su istaknuli koliko je takav trenutak spontan i neobičan. Kaleb se osvrnuo i na razliku između ovakvih prizora koje su doživjeli tijekom putovanja i onoga na što su navikli kod kuće.

"Koliko ljudi kod nas od 70 godina uzme loptu ujutro pa se zabavlja s loptom?", zapitao se Kaleb.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express zlatni dečki
Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki curici u 'Asia Expressu ' poklonili haljinu: 'Zbog ovog djeteta sam sretan'

Moglo bi te zanimati

Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

Gazele i Slavuji opleli po Borni Kotromanić: 'Vjerojatno vidi druge ženske parove kao prijetnju'

Napetost raste u 'Asia Expressu', Ella smiruje Ines: 'Nemojmo se živcirati'

Vesna i Borna nisu očekivale da će ih živa riba toliko namučiti: 'Kako ćemo im olakšati muke'

Zlatni dečki otkrili Gazelama rješenje zadatka: 'Samo da se zna, pomogli smo i curama'

Jeste li vidjeli kako kandidati 'Asia Expressa' jedu zmije? 'Mogli su staviti maslinova ulja'

Pročitaj na Net.hr
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?