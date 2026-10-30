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Asia Express: Zmajeva ruta

Šprem se suprotstavio Niki na vijeću 'Asia Expressa': 'Na terenu nemaš iskustva, frende!'

Odnos Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana ponovno je izazvao raspravu na vijeću 'Asia Expressa'. Dok je Niko pokušavao objasniti svoje ponašanje kroz usporedbu sa sportom, Goran Šprem imao je spreman odgovor na gotovo svaku njegovu tvrdnju

RTL.hr
30.10.2026 08:00

Svađa Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana još je jednom postala tema na vijeću 'Asia Expressa'. Voditeljica Antonija Blaće već je nekoliko puta pokušala razgovarati s Nikom o njihovu odnosu, no njegovi odgovori svaki su put otežavali daljnji razgovor.

"Dobro došli, dragi gledatelji, u epizodu nikad na zelenu granu s Nikom", našalila se Antonija, a u razgovor se odmah uključio i Goran Šprem. "Dobro došli u jednoumlje", dobacio je.

Niko, Ivan, Asia Express
Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Niko je zatim pokušao objasniti svoje ponašanje prema Ivanu usporedivši njihov odnos s onim između trenera i igrača. "Znaš kad trener viče na igrača, ne viče jer ga mrzi, nego jer mu je stalo", objasnio je Niko.

Antonija je na to primijetila kako nisu svi u sportu, no Niko je brzo istaknuo da je Ivan bio u sportu. Tada se ponovno uključio Šprem. "Ali ti nisi bio trener", poručio je Niki.

Nikša, Goran, Asia Express
Nikša, Goran, Asia Express FOTO: RTL

"Ja sam bio sportski djelatnik, predsjednik jednog kluba, direktor, upravljao sam školom nogometa, tako da imam iskustva", odgovorio je Niko, no Šprem nije bio impresioniran njegovim objašnjenjem.

"Na terenu nemaš, frende", uzvratio mu je.

"Ne trebaš na terenu biti. Vi ionako slušate što vam trener kaže", nastavio je Niko braniti svoj stav.

"Aha, dobro, ti znaš", zaključio je Šprem uz smijeh.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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