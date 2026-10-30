Šprem se suprotstavio Niki na vijeću 'Asia Expressa': 'Na terenu nemaš iskustva, frende!'

Odnos Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana ponovno je izazvao raspravu na vijeću 'Asia Expressa'. Dok je Niko pokušavao objasniti svoje ponašanje kroz usporedbu sa sportom, Goran Šprem imao je spreman odgovor na gotovo svaku njegovu tvrdnju

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Svađa Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana još je jednom postala tema na vijeću 'Asia Expressa'. Voditeljica Antonija Blaće već je nekoliko puta pokušala razgovarati s Nikom o njihovu odnosu, no njegovi odgovori svaki su put otežavali daljnji razgovor. "Dobro došli, dragi gledatelji, u epizodu nikad na zelenu granu s Nikom", našalila se Antonija, a u razgovor se odmah uključio i Goran Šprem. "Dobro došli u jednoumlje", dobacio je.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Niko je zatim pokušao objasniti svoje ponašanje prema Ivanu usporedivši njihov odnos s onim između trenera i igrača. "Znaš kad trener viče na igrača, ne viče jer ga mrzi, nego jer mu je stalo", objasnio je Niko. Antonija je na to primijetila kako nisu svi u sportu, no Niko je brzo istaknuo da je Ivan bio u sportu. Tada se ponovno uključio Šprem. "Ali ti nisi bio trener", poručio je Niki.

icon-expand Nikša, Goran, Asia Express FOTO: RTL