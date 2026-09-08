Šprem u 'Asia Expressu' ne prihvaća NE kao odgovor: 'Daj, odvezi nas. Ajde! Posao može čekati'

Među natjecateljima 'Asia Expressa' su i proslavljeni rukometaši i osvajači zlatne olimpijske medalje u Ateni 2004. godine Goran Šprem i Nikša Kaleb. Njihova sportska disciplina i pobjednički mentalitet na vidjelo su izašli već u prvoj epizodi.
U jednom trenutku Šprem nepoznatog muškarca moli za prijevoz. Ovaj ga uporno odbija. No, Šprem ne prihvaća 'ne' kao odgovor.
"Imam posla", govori čovjek. No, Šprem je uporan: "Posao može čekati pola sata".
'Treba imati sreće'
Rukometaš se kasnije osvrnuo na svoju upornost.
"Treba biti snalažljiv. Treba ti i malo sreće, kao u svemu", rekao je. On je, očito, imao sreće, jer ih je muškarac na kraju ipak prevezao.
"Cimeru ovo je ministarski. Auto mrak, klima i kuverta s lovom u džepu", poručio je Kaleb svom suigraču, aludirajući na prepunu omotnicu kambodžanskih novčanica, koje, nažalost, sve zajedno vrijede svega jedan euro.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.