Šprem u 'Asia Expressu' ne prihvaća NE kao odgovor: 'Daj, odvezi nas. Ajde! Posao može čekati'

Među natjecateljima 'Asia Expressa' su i proslavljeni rukometaši i osvajači zlatne olimpijske medalje u Ateni 2004. godine Goran Šprem i Nikša Kaleb. Njihova sportska disciplina i pobjednički mentalitet na vidjelo su izašli već u prvoj epizodi.

U jednom trenutku Šprem nepoznatog muškarca moli za prijevoz. Ovaj ga uporno odbija. No, Šprem ne prihvaća 'ne' kao odgovor.

"Imam posla", govori čovjek. No, Šprem je uporan: "Posao može čekati pola sata".