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Asia Express: Zmajeva ruta

Šprem u 'Asia Expressu' ne prihvaća NE kao odgovor: 'Daj, odvezi nas. Ajde! Posao može čekati'

Olimpijsko zlato očito se ne osvaja bez razloga. Goran Šprem i Nikša Kaleb već su u prvoj epizodi 'Asia Expressa' pokazali borbeni duh – kad su naišli na prepreku, nisu odustajali dok nisu pronašli rješenje

RTL.hr
08.09.2026 21:30

Među natjecateljima 'Asia Expressa' su i proslavljeni rukometaši i osvajači zlatne olimpijske medalje u Ateni 2004. godine Goran Šprem i Nikša Kaleb. Njihova sportska disciplina i pobjednički mentalitet na vidjelo su izašli već u prvoj epizodi. 

U jednom trenutku Šprem nepoznatog muškarca moli za prijevoz. Ovaj ga uporno odbija. No, Šprem ne prihvaća 'ne' kao odgovor. 

"Imam posla", govori čovjek. No, Šprem je uporan: "Posao može čekati pola sata". 

Goran Šprem, Asia express
Goran Šprem, Asia express FOTO: RTL

'Treba imati sreće'

Rukometaš se kasnije osvrnuo na svoju upornost. 

"Treba biti snalažljiv. Treba ti i malo sreće, kao u svemu", rekao je. On je, očito, imao sreće, jer ih je muškarac na kraju ipak prevezao. 

Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia express
Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia express FOTO: RTL

"Cimeru ovo je ministarski. Auto mrak, klima i kuverta s lovom u džepu", poručio je Kaleb svom suigraču, aludirajući na prepunu omotnicu kambodžanskih novčanica, koje, nažalost, sve zajedno vrijede svega jedan euro. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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