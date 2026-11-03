Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Stara rivalstva sele se u Tajland! Tko će koga kazniti, a tko opet ne poštuje pravila?

Večeras u 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'

RTL.hr
03.11.2026 14:14

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda showa 'Asia Express'. Timovi su u Tajlandu, a Katarini se ponovno pridružila i Luna, koja je doputovala natrag i nastavlja ovu utrku života preminuloj sestri u čast.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Nova država, novi kilometri i novi izazovi donijet će, očito, i golemu količinu emocija s kojima se neće baš svi lako nositi. Vatreni zadatak nekim bi kandidatima mogao zadati ozbiljne probleme, a napetosti u nastavku natjecanja samo će rasti.

Svoje nezadovoljstvo prvi će put otvoreno pokazati i jedan kandidat koji je dosad bio vrlo povučen, a Vesna će u ime Gusarica dodatno doliti ulje na vatru i rasplamsati već uzavrele odnose. Jedan tim ponovno će optužiti da su dio rute prošli nepoštujući pravila.

Luciano, Pino, Asia Express
Luciano, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Neki parovi su debelo u sivoj zoni i tumače zadatke na svoj način. To je baš rubno", pričat će se.

Novi amulet u današnjem izazovu može osvojiti samo jedan par, koji će imati mogućnost i dvama timovima po izboru dodatno otežati utrku. Njihov odabir pokazat će da su se stara rivalstva itekako preselila u Tajland!

Što donosi novi izazov, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.

asia express najava
Asia Express: Zmajeva ruta

Jokeri u svađi posljednji stigli na duel, Maja poručila Pinu: 'Ako ti govorim, odgovori mi'

Asia Express: Zmajeva ruta

Borna na ruksaku pronašla naljepnicu Gazela: 'Pretpostavljam da je to neka provokacija'

Moglo bi te zanimati

Borna na ruksaku pronašla naljepnicu Gazela: 'Pretpostavljam da je to neka provokacija'

Nema više dijeljenja prijevoza, Jokeri se našalili: 'Zlatni dečki će odmah ispasti'

Nova pravila u 'Asia Expressu' i vožnja lijevom stranom, Borna ponudila rješenje: 'Zamislimo da smo u Londonu'

Emotivan povratak Lune Valas u 'Asia Express': 'Sve me to izgradilo u osobu kakva sam danas'

Borna se razveselila Luninu povratku i poručila: 'Ona će uspjeti menadžirati Katarinu'

Niko uzvratio nećaku nakon emotivne objave: 'Morao je stric ponekad pokazati malo autoriteta'

Pročitaj na Net.hr
Emotivni prizori na Poljudu: Atmosfera postaje sve dinamičnija, mjesta se brzo popunjavaju
Bliski prijatelj Miše o njegovoj ljubavi prema Hajduku i braniteljima: 'Dao im je poseban pijetet'
Supruga Miše Kovača među prvima stigla na Poljud, pogledom odavala tugu
Cvita i Jovan se zabavljaju u kući Runje, no uskoro ih ljubomorni Nikola prekida
Od otvaranja stadiona do posljednje pjesme: Ovo je detaljan raspored ispraćaja na Poljudu
Stara rivalstva sele se u Tajland! Tko će koga kazniti, a tko opet ne poštuje pravila?
Bivšu suprugu NBA zvijezde pronašli mrtvu: Život joj obilježio skandal s Evom Longoriom
Traže se farmerice i farmeri za novu sezonu showa 'Ljubav je na selu'
Hanka Paldum uz fotografiju iz prošlosti Miši posvetila dirljivu objavu: 'Ostao si uvijek isti'
Mišin dugogodišnji bubnjar nepoznate detalje iz glazbenikova života: 'Više nije bio isti čovjek'