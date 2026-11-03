Stara rivalstva sele se u Tajland! Tko će koga kazniti, a tko opet ne poštuje pravila?

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda showa 'Asia Express' . Timovi su u Tajlandu, a Katarini se ponovno pridružila i Luna, koja je doputovala natrag i nastavlja ovu utrku života preminuloj sestri u čast.

Nova država, novi kilometri i novi izazovi donijet će, očito, i golemu količinu emocija s kojima se neće baš svi lako nositi. Vatreni zadatak nekim bi kandidatima mogao zadati ozbiljne probleme, a napetosti u nastavku natjecanja samo će rasti.

Svoje nezadovoljstvo prvi će put otvoreno pokazati i jedan kandidat koji je dosad bio vrlo povučen, a Vesna će u ime Gusarica dodatno doliti ulje na vatru i rasplamsati već uzavrele odnose. Jedan tim ponovno će optužiti da su dio rute prošli nepoštujući pravila.