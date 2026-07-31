Stiže 'Asia Express: Zmajeva ruta': Sve što trebate znati o najiščekivanijem showu ove jeseni

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RTL i platforma Voyo donose "Asia Express: Zmajevu rutu", svjetski poznati format prilagođen domaćim gledateljima, koji obećava neviđenu dozu adrenalina, neizvjesnosti i emotivnih trenutaka. Kroz ovu nesvakidašnju avanturu gledatelje će voditi omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće i popularni splitski komičar Ante Travizi, čija će energija i humor dati posebnu dimenziju ovom zahtjevnom projektu.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Avantura kroz tri azijske zemlje s jednim eurom u džepu

Koncept showa donosi nesvakidašnji test izdržljivosti u kojem sudjeluje devet parova. Njihov zadatak naizgled je jednostavan – proći trasu dugu tisućama kilometara kroz tri azijske zemlje i što prije stići do konačnog cilja. Međutim, uvjeti u kojima se natječu daleko su od udobnih. Natjecatelji na raspolaganju imaju svega jedan euro po danu, s kojim moraju pokriti sve svoje potrebe, uključujući hranu, smještaj i prijevoz. Zbog iznimno ograničenih sredstava, sudionici su prisiljeni osloniti se na vlastitu snalažljivost, komunikacijske vještine i dobrotu lokalnog stanovništva s kojim će se susretati na svakom koraku.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Test partnerstva i mentalne snage u nepredvidivim uvjetima

Osim fizičkog napora i konstantne utrke s vremenom, show stavlja naglasak i na međuljudske odnose. Natjecatelji kroz cijeli put prolaze u parovima, što znači da je partnerstvo ujedno njihova najveća snaga, ali i potencijalno najveći izazov. Pritisak, umor, glad i neizvjesne situacije dovest će odnose među parovima do samih granica. Gledatelji će iz tjedna u tjedan pratiti kako se sudionici nose sa stazama punim prepreka, unutrašnjim razmiricama i nepredvidivim situacijama na azijskom asfaltu, dok dokazuju koliko su daleko spremni ići radi pobjede.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Jesen na RTL-u i platformi Voyo u znaku uzbudljive avanture