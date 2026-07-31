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Asia Express: Zmajeva ruta

Stiže 'Asia Express: Zmajeva ruta': Sve što trebate znati o najiščekivanijem showu ove jeseni

Na domaću medijsku scenu ovog rujna stiže potpuno novi televizijski spektakl koji već sada privlači veliku pažnju javnosti

RTL.hr
31.07.2026 22:00

RTL i platforma Voyo donose "Asia Express: Zmajevu rutu", svjetski poznati format prilagođen domaćim gledateljima, koji obećava neviđenu dozu adrenalina, neizvjesnosti i emotivnih trenutaka. Kroz ovu nesvakidašnju avanturu gledatelje će voditi omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće i popularni splitski komičar Ante Travizi, čija će energija i humor dati posebnu dimenziju ovom zahtjevnom projektu.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Avantura kroz tri azijske zemlje s jednim eurom u džepu

Koncept showa donosi nesvakidašnji test izdržljivosti u kojem sudjeluje devet parova. Njihov zadatak naizgled je jednostavan – proći trasu dugu tisućama kilometara kroz tri azijske zemlje i što prije stići do konačnog cilja. Međutim, uvjeti u kojima se natječu daleko su od udobnih. Natjecatelji na raspolaganju imaju svega jedan euro po danu, s kojim moraju pokriti sve svoje potrebe, uključujući hranu, smještaj i prijevoz. Zbog iznimno ograničenih sredstava, sudionici su prisiljeni osloniti se na vlastitu snalažljivost, komunikacijske vještine i dobrotu lokalnog stanovništva s kojim će se susretati na svakom koraku.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Test partnerstva i mentalne snage u nepredvidivim uvjetima

Osim fizičkog napora i konstantne utrke s vremenom, show stavlja naglasak i na međuljudske odnose. Natjecatelji kroz cijeli put prolaze u parovima, što znači da je partnerstvo ujedno njihova najveća snaga, ali i potencijalno najveći izazov. Pritisak, umor, glad i neizvjesne situacije dovest će odnose među parovima do samih granica. Gledatelji će iz tjedna u tjedan pratiti kako se sudionici nose sa stazama punim prepreka, unutrašnjim razmiricama i nepredvidivim situacijama na azijskom asfaltu, dok dokazuju koliko su daleko spremni ići radi pobjede.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Jesen na RTL-u i platformi Voyo u znaku uzbudljive avanture

Show "Asia Express: Zmajeva ruta" kreće s emitiranjem ovoga rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo, gdje će gledatelji moći pratiti sve epizode i neispričane detalje s terena. Spoj autentičnih azijskih lokacija, teških izazova i prepoznatljivog voditeljskog dvojca jamči osvježenje koje će prikovati publiku uz ekrane. Sudeći po prvim reakcijama i snimkama s ulica Azije, pred nama je sezona puna neizvjesnosti, emocija i vrhunske zabave koja se ne propušta.

asia express: zmajeva ruta antonija blaće ante travizi
Asia Express: Zmajeva ruta

Tandem koji jamči zabavu! Antonija Blaće i Ante Travizi vode nas kroz uzbudljivu avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Asia Express: Zmajeva ruta

Kraj udobnosti kakvu zna! Omiljena Antonija Blaće sa 'Zmajeve rute' poručuje: 'Kad studio zamijene ulice Azije...'

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