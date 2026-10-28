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Asia Express: Zmajeva ruta

Što se događa s Gazdama? 'Niki je poštenje zadnja opcija'

Koji će par zalutati, a tko će osvojiti posljednji imunitet u Laosu i osigurati se od eliminacija? Gledajte novu epizodu showa 'Asia: Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

RTL.hr
28.10.2026 10:37

U novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' timove čeka posljednja prilika za osvajanje imuniteta prije završetka laoske utrke i sutrašnje borbe za opstanak.

Prije nego što krenu prema cilju, moraju se zaustaviti u školi za mlade redovnike, gdje ih čeka šest poslova koje će rasporediti Jokeri, posljednji tim koji je osvojio imunitet. Od bojenja zida do čišćenja zahoda, parovi će morati odraditi dodijeljene zadatke kako bi mogli nastaviti utrku.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Raspodjela poslova izazvat će različite reakcije. Ja sam s Majom dobar, a ona mene uopće ne voli", komentira Luciano dok Borna poručuje: Meni zadatak baš leži."

Uopće nije upitno da su nam dali najteži zadatak. To me samo malo zbunilo zato što smo uvijek dobri prema svima i smatram da ne zaslužujemo to", jasna je Anastasia dok se Ante tješi: Dobro smo i prošli."

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Dok se timovi nose sa zadacima, Gazdama i dalje ne cvjetaju ruže. Niko i Ivan nisu u najboljim odnosima, a njihove nesuglasice otvaraju pitanje mogu li sve izgladiti prije nastavka utrke.

Rekla bih da Niko stavlja Ivanu u glavu što bi on trebao misliti, govoriti i kako se ponašati... Prezentira situaciju u kojoj se ne ponaša korektno prema njemu kao da je to dobro došlo, to je namjerno napravio za njihov benefit i njihovo dobro. Mislim da Niko malo toga radi iskreno", kaže Vesna i nastavlja: Niko pokuša sve druge metode pa ako ništa ne pali, onda pokuša pošteno. Poštenje mu je zadnja opcija."

Koji će par zalutati, a tko će osvojiti posljednji imunitet u Laosu i osigurati se od eliminacija? Gledajte novu epizodu showa 'Asia: Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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