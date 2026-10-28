Što se događa s Gazdama? 'Niki je poštenje zadnja opcija'

Koji će par zalutati, a tko će osvojiti posljednji imunitet u Laosu i osigurati se od eliminacija? Gledajte novu epizodu showa 'Asia: Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

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U novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' timove čeka posljednja prilika za osvajanje imuniteta prije završetka laoske utrke i sutrašnje borbe za opstanak. Prije nego što krenu prema cilju, moraju se zaustaviti u školi za mlade redovnike, gdje ih čeka šest poslova koje će rasporediti Jokeri, posljednji tim koji je osvojio imunitet. Od bojenja zida do čišćenja zahoda, parovi će morati odraditi dodijeljene zadatke kako bi mogli nastaviti utrku.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Raspodjela poslova izazvat će različite reakcije. Ja sam s Majom dobar, a ona mene uopće ne voli", komentira Luciano dok Borna poručuje: Meni zadatak baš leži." Uopće nije upitno da su nam dali najteži zadatak. To me samo malo zbunilo zato što smo uvijek dobri prema svima i smatram da ne zaslužujemo to", jasna je Anastasia dok se Ante tješi: Dobro smo i prošli."

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL