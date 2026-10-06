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Asia Express: Zmajeva ruta

Što se događa u 'Asia Expressu'? Zlatni dečki pomogli Gusaricama, a onda su svi pomogli Anastasiji i Petru

U Laosu se na samom početku utrke dogodilo nešto što gledatelji Asia Expressa' ne viđaju baš često – umjesto borbe za svaku prednost, natjecatelji su počeli pomagati jedni drugima. Zlatni dečki prvi su pružili ruku Gusaricama, a zatim su se svi zajedno našli u ulozi vodiča novom paru

RTL.hr
06.10.2026 10:30

Početak utrke kroz Laos donio je neočekivano puno zajedništva među natjecateljima Asia Expressa'. Zlatni dečki, Nikša i Goran , najprije su pomogli Gusaricama, Vesni i Borni, a potom su sva četiri natjecatelja zajedno priskočila u pomoć i potpuno novom paru – Anastaziji Kaleb i Petru Rašiću.

Sve je počelo već na startu utrke. Zlatni dečki ponovno su među prvima pronašli prijevoz, no ovoga puta nisu nastavili sami, nego su u vozilo primili Vesnu i Bornu. "Zlatni dečki su pokazali da nemaju samo zlatnu medalju nego i zlatno srce", komentirala je Vesna, dok je Borna dodala: "Oni su oduvijek naši favoriti."

Borna, Zlatni dečki, Asia Express
Borna, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Kad su zajedno stigli na sljedeću lokaciju, doznali su da se utrci pridružuje novi tim. Anton Travizi pitao ih je žele li im pomoći, što su mogli i odbiti te zadatak prepustiti ekipama koje će stići nakon njih. No Nikša nije dvojio. "Ajmo, idete s nama pa ćemo vam pokazati kako se mi snalazimo", poručio je novopridošlima.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Ubrzo je postalo jasno i tko su novi natjecatelji. "Prepoznajemo u novom paru Gospodina Savršenog Petra i njegovu djevojku Anastasiju", rekla je Borna. Tako su Zlatni dečki i Gusarice, barem nakratko, zaboravili na rivalstvo i zajedno uveli novi par u ritam Asia Expressa'.

Početak Laosa tako je donio sasvim drukčiju atmosferu – umjesto taktiziranja i podmetanja, natjecatelji su jedni drugima otvarali vrata, dijelili prijevoz i pomagali novima. Ostaje vidjeti koliko će ta sloga potrajati kad utrka ponovno postane ozbiljna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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