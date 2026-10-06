Što se događa u 'Asia Expressu'? Zlatni dečki pomogli Gusaricama, a onda su svi pomogli Anastasiji i Petru

U Laosu se na samom početku utrke dogodilo nešto što gledatelji Asia Expressa' ne viđaju baš često – umjesto borbe za svaku prednost, natjecatelji su počeli pomagati jedni drugima. Zlatni dečki prvi su pružili ruku Gusaricama, a zatim su se svi zajedno našli u ulozi vodiča novom paru

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Početak utrke kroz Laos donio je neočekivano puno zajedništva među natjecateljima Asia Expressa'. Zlatni dečki, Nikša i Goran , najprije su pomogli Gusaricama, Vesni i Borni, a potom su sva četiri natjecatelja zajedno priskočila u pomoć i potpuno novom paru – Anastaziji Kaleb i Petru Rašiću. Sve je počelo već na startu utrke. Zlatni dečki ponovno su među prvima pronašli prijevoz, no ovoga puta nisu nastavili sami, nego su u vozilo primili Vesnu i Bornu. "Zlatni dečki su pokazali da nemaju samo zlatnu medalju nego i zlatno srce", komentirala je Vesna, dok je Borna dodala: "Oni su oduvijek naši favoriti."

icon-expand icon-close icon-close Borna, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Kad su zajedno stigli na sljedeću lokaciju, doznali su da se utrci pridružuje novi tim. Anton Travizi pitao ih je žele li im pomoći, što su mogli i odbiti te zadatak prepustiti ekipama koje će stići nakon njih. No Nikša nije dvojio. "Ajmo, idete s nama pa ćemo vam pokazati kako se mi snalazimo", poručio je novopridošlima.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL