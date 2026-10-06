Što se događa u 'Asia Expressu'? Zlatni dečki pomogli Gusaricama, a onda su svi pomogli Anastasiji i Petru

Početak utrke kroz Laos donio je neočekivano puno zajedništva među natjecateljima Asia Expressa'. Zlatni dečki, Nikša i Goran , najprije su pomogli Gusaricama, Vesni i Borni, a potom su sva četiri natjecatelja zajedno priskočila u pomoć i potpuno novom paru – Anastaziji Kaleb i Petru Rašiću.
Sve je počelo već na startu utrke. Zlatni dečki ponovno su među prvima pronašli prijevoz, no ovoga puta nisu nastavili sami, nego su u vozilo primili Vesnu i Bornu. "Zlatni dečki su pokazali da nemaju samo zlatnu medalju nego i zlatno srce", komentirala je Vesna, dok je Borna dodala: "Oni su oduvijek naši favoriti."
Kad su zajedno stigli na sljedeću lokaciju, doznali su da se utrci pridružuje novi tim. Anton Travizi pitao ih je žele li im pomoći, što su mogli i odbiti te zadatak prepustiti ekipama koje će stići nakon njih. No Nikša nije dvojio. "Ajmo, idete s nama pa ćemo vam pokazati kako se mi snalazimo", poručio je novopridošlima.
Ubrzo je postalo jasno i tko su novi natjecatelji. "Prepoznajemo u novom paru Gospodina Savršenog Petra i njegovu djevojku Anastasiju", rekla je Borna. Tako su Zlatni dečki i Gusarice, barem nakratko, zaboravili na rivalstvo i zajedno uveli novi par u ritam Asia Expressa'.
Početak Laosa tako je donio sasvim drukčiju atmosferu – umjesto taktiziranja i podmetanja, natjecatelji su jedni drugima otvarali vrata, dijelili prijevoz i pomagali novima. Ostaje vidjeti koliko će ta sloga potrajati kad utrka ponovno postane ozbiljna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.