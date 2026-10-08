Što se to događa između Katarine i Pina u 'Asia Expressu'? 'Nismo cura i dečko... još'

Svi parovi 'Asia Expressa' bili su okupljeni na vijeću pred voditeljima kada je jedna naizgled usputna rečenica Katarine Mamić privukla pažnju ostalih natjecatelja.
Dok se među parovima vodila rasprava, Katarina je odjednom zazvala: "Ljubavi..."
Ivan je isprva pomislio da se obraća njemu pa joj je odmah odgovorio: "Reci." No Katarina ga je brzo razuvjerila. "Ne pričam tebi", odgovorila mu je te otkrila da se zapravo obraćala Pinu.
Ta je situacija odmah zaintrigirala Niku, koji nije propustio priliku pitati Katarinu ono što je očito zanimalo i ostale – je li joj Pino dečko. "Nismo cura i dečko, što ti je", odgovorila je Katarina.
No nakon kratke stanke dodala je samo jednu riječ koja je cijeloj situaciji dala potpuno novi ton. "Još."
Pino na njezinu izjavu nije ništa rekao, no njegovi pogledi u tom su trenutku govorili više od riječi i dodatno potaknuli pitanje što se zapravo događa između njega i Katarine.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.