Što se to događa između Katarine i Pina u 'Asia Expressu'? 'Nismo cura i dečko... još'

Svi parovi 'Asia Expressa' bili su okupljeni na vijeću pred voditeljima kada je jedna naizgled usputna rečenica Katarine Mamić privukla pažnju ostalih natjecatelja.

Ivan je isprva pomislio da se obraća njemu pa joj je odmah odgovorio: "Reci." No Katarina ga je brzo razuvjerila. "Ne pričam tebi", odgovorila mu je te otkrila da se zapravo obraćala Pinu.

Ta je situacija odmah zaintrigirala Niku, koji nije propustio priliku pitati Katarinu ono što je očito zanimalo i ostale – je li joj Pino dečko. "Nismo cura i dečko, što ti je", odgovorila je Katarina.