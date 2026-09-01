Što se u Aziji može kupiti za jedan euro? Toliko će dnevno imati natjecatelji 'Asia Expressa'

Novi show RTL-a 'Asia Express:Zmajeva ruta' natjecatelje odvodi u Kambodžu, Laos i Tajland. Svaka od tih zemalja ima svoju valutu. U Kambodži je službena valuta kambodžanski rijal, iako se u svakodnevnoj kupnji često koriste i američki dolari. U Laosu se plaća laoškim kipom, dok je službena valuta Tajlanda tajlandski baht.

U Kambodži bi, primjerice, boca vode od 1,5 litre i paketić instant rezanaca zajedno stajali oko 0,81 američkih dolara, odnosno približno 70 centi. To znači da bi natjecateljima nakon takve kupnje ostao tek manji dio dnevnog budžeta. U Laosu bi boca vode od 1,5 litre i čašica instant rezanaca stajale oko 25.000 kipa, što je gotovo cijeli euro. U Tajlandu se za približno isti iznos može dobiti nešto više – boca vode, paketić instant rezanaca, napitak od soje i jedna vožnja običnim gradskim autobusom zajedno stoje oko 34,5 bahta, odnosno približno 90 centi.

Naravno, riječ je o konkretnim cijenama iz trgovina i gradskih sredina, pa one nisu jednake u svim dijelovima Kambodže, Laosa i Tajlanda. Na lokalnim tržnicama, u manjim mjestima ili uz cestu cijene mogu biti drukčije, a upravo će snalažljivost i sposobnost pronalaska povoljnijih opcija biti važan dio njihove avanture.

Koliko će mudro naši natjecatelji raspolagati s jednim eurom dnevno i hoće li uspjeti izvući maksimum iz tako ograničenog budžeta, gledatelji će vidjeti u 'Asia Expressu: Zmajeva ruta'.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.