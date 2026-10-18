Što slijedi u 'Asia Expressu'? Antonija i kandidati u suzama: 'Plakali smo kao mala djeca'

Avantura u 'Asia Expressu' iz tjedna u tjedan donosi sve više izazova, neočekivanih situacija i snažnih emocija, a sudeći prema najavi prikazanoj na kraju posljednje epizode, gledatelje idući tjedan očekuju posebno potresni trenuci. Naime, u kratkim kadrovima nekoliko kandidata može se vidjeti u suzama, a njihove izjave otkrivaju koliko ih je ono što su doživjeli pogodilo.
"Grlo mi se stislo. Sad imamo takav jedan jako težak trenutak", rekla je Antonija, vidno potresena situacijom u kojoj se našla.
Ni Niko Tokić Kartelo nije mogao sakriti emocije, a njegove riječi možda najbolje opisuju koliko je situacija bila intenzivna. "Ne da smo bili na rubu plača. Mi smo plakali kao mala djeca", priznao je.
Što je izazvalo toliko snažne reakcije među kandidatima, zasad nije otkriveno, no daje se naslutiti da ih očekuje iskustvo koje će teško zaboraviti.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.