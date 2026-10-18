Što slijedi u 'Asia Expressu'? Antonija i kandidati u suzama: 'Plakali smo kao mala djeca'

Avantura u 'Asia Expressu' iz tjedna u tjedan donosi sve više izazova, neočekivanih situacija i snažnih emocija, a sudeći prema najavi prikazanoj na kraju posljednje epizode, gledatelje idući tjedan očekuju posebno potresni trenuci. Naime, u kratkim kadrovima nekoliko kandidata može se vidjeti u suzama, a njihove izjave otkrivaju koliko ih je ono što su doživjeli pogodilo.

"Grlo mi se stislo. Sad imamo takav jedan jako težak trenutak", rekla je Antonija, vidno potresena situacijom u kojoj se našla.