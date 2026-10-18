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Asia Express: Zmajeva ruta

Što slijedi u 'Asia Expressu'? Antonija i kandidati u suzama: 'Plakali smo kao mala djeca'

Posljednja epizoda 'Asia Expressa' završila je dramatičnom najavom događaja koji gledatelje očekuju idući tjedan. Nekoliko kandidata nije moglo suspregnuti suze, a njihove izjave daju naslutiti da su pred njima posebno teški i emotivni trenuci

RTL.hr
18.10.2026 07:00

Avantura u 'Asia Expressu' iz tjedna u tjedan donosi sve više izazova, neočekivanih situacija i snažnih emocija, a sudeći prema najavi prikazanoj na kraju posljednje epizode, gledatelje idući tjedan očekuju posebno potresni trenuci. Naime, u kratkim kadrovima nekoliko kandidata može se vidjeti u suzama, a njihove izjave otkrivaju koliko ih je ono što su doživjeli pogodilo.

"Grlo mi se stislo. Sad imamo takav jedan jako težak trenutak", rekla je Antonija, vidno potresena situacijom u kojoj se našla.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Ni Niko Tokić Kartelo nije mogao sakriti emocije, a njegove riječi možda najbolje opisuju koliko je situacija bila intenzivna. "Ne da smo bili na rubu plača. Mi smo plakali kao mala djeca", priznao je.

Što je izazvalo toliko snažne reakcije među kandidatima, zasad nije otkriveno, no daje se naslutiti da ih očekuje iskustvo koje će teško zaboraviti. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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