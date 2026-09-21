Stvara se klan protiv Borne, no ona ne mari za tuđe drame: 'Ne zanima me što misle o meni'

Sedma epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donijet će novi val napetosti jer će ekstremni uvjeti i borba za opstanak s jednim eurom dnevno početi ozbiljno utjecati na odnose među kandidatima, a u središtu pozornosti ponovno će se naći Borna iz tima Gusarice

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Nakon što su prošli tjedan natjecanje napustili Anita Martinović i Aleksej Škarica iz tima Par nepar, atmosfera na zahtjevnoj azijskoj ruti daleko je od mirne. Sedma epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donijet će novi val napetosti jer će ekstremni uvjeti i borba za opstanak s jednim eurom dnevno početi ozbiljno utjecati na odnose među kandidatima. Kako natjecanje odmiče, na površinu će izaći pravi karakteri i prve strateške nesuglasice, a u središtu pozornosti ponovno će se naći Borna iz tima Gusarice.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Vesna i Borna FOTO: RTL

Sukob tinja od prošlog tjedna, kada je Borna iskoristila stratešku prednost i timu Gazele koji čine Katarina i Luna dodijelila deset minuta kazne pri startu, uz objašnjenje da su najzgodniji par i da im taj zaostatak ne znači ništa jer zbog svog izgleda već imaju komparativnu prednost" pred svima ostalima pri traženju prijevoza. Gazele su taj potez tada oštro osudile nazvavši ga jadnim i čistom diskriminacijom, a nakupljene zamjerke u novoj etapi prijeći će u otvoreno neprijateljstvo. Nezadovoljstvu će se pridružiti i Slavuji, majka Meri i kći Đana, koje također zamjeraju Gusaricama što su ih predložile za eliminaciju neposredno nakon što su pred svima pohvalile njihov trud. Gazele i mi imamo vrlo slično mišljenje kod nekih stvari, u smislu da ne volimo ljude koji dižu drame ili možda pretjerano ružno komentiraju neke druge kandidate bez ikakvog razloga", jasna je Đana.

icon-expand Gazele, Katarina i Luna FOTO: RTL

Nesuglasice će se ubrzo preseliti iza kulisa, gdje će natjecatelji početi preispitivati motive svojih suparnika. Pričalo se po kvartu", počinje Luna, a Katarina se nadovezuje: Pričalo se po selu, mahaluše su rekle... da nam netko želi da ispadnemo. I to Slavuji i Gazele! Jer smo najsporije." Meri će ostati iznenađena, a Gazele će joj potvrditi da su te procjene stigle upravo od Gusarica, izrazivši razočaranje što takvi komentari dolaze od žena. Katarini će Bornina stara kazna sada dobiti novi kontekst dok Luna smatra da su u pitanju osobne nesuglasice unutar ženskih timova.

icon-expand Slavuji, Meri i Djana FOTO: RTL