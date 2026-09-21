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Asia Express: Zmajeva ruta

Stvara se klan protiv Borne, no ona ne mari za tuđe drame: 'Ne zanima me što misle o meni'

Sedma epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donijet će novi val napetosti jer će ekstremni uvjeti i borba za opstanak s jednim eurom dnevno početi ozbiljno utjecati na odnose među kandidatima, a u središtu pozornosti ponovno će se naći Borna iz tima Gusarice

RTL.hr
21.09.2026 12:14

Nakon što su prošli tjedan natjecanje napustili Anita Martinović i Aleksej Škarica iz tima Par nepar, atmosfera na zahtjevnoj azijskoj ruti daleko je od mirne.

Sedma epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donijet će novi val napetosti jer će ekstremni uvjeti i borba za opstanak s jednim eurom dnevno početi ozbiljno utjecati na odnose među kandidatima. Kako natjecanje odmiče, na površinu će izaći pravi karakteri i prve strateške nesuglasice, a u središtu pozornosti ponovno će se naći Borna iz tima Gusarice.

Gusarice, Vesna i Borna
Gusarice, Vesna i Borna FOTO: RTL

Sukob tinja od prošlog tjedna, kada je Borna iskoristila stratešku prednost i timu Gazele koji čine Katarina i Luna dodijelila deset minuta kazne pri startu, uz objašnjenje da su najzgodniji par i da im taj zaostatak ne znači ništa jer zbog svog izgleda već imaju komparativnu prednost" pred svima ostalima pri traženju prijevoza. Gazele su taj potez tada oštro osudile nazvavši ga jadnim i čistom diskriminacijom, a nakupljene zamjerke u novoj etapi prijeći će u otvoreno neprijateljstvo.

Nezadovoljstvu će se pridružiti i Slavuji, majka Meri i kći Đana, koje također zamjeraju Gusaricama što su ih predložile za eliminaciju neposredno nakon što su pred svima pohvalile njihov trud. Gazele i mi imamo vrlo slično mišljenje kod nekih stvari, u smislu da ne volimo ljude koji dižu drame ili možda pretjerano ružno komentiraju neke druge kandidate bez ikakvog razloga", jasna je Đana.

Gazele, Katarina i Luna
Gazele, Katarina i Luna FOTO: RTL

Nesuglasice će se ubrzo preseliti iza kulisa, gdje će natjecatelji početi preispitivati motive svojih suparnika. Pričalo se po kvartu", počinje Luna, a Katarina se nadovezuje: Pričalo se po selu, mahaluše su rekle... da nam netko želi da ispadnemo. I to Slavuji i Gazele! Jer smo najsporije."

Meri će ostati iznenađena, a Gazele će joj potvrditi da su te procjene stigle upravo od Gusarica, izrazivši razočaranje što takvi komentari dolaze od žena. Katarini će Bornina stara kazna sada dobiti novi kontekst dok Luna smatra da su u pitanju osobne nesuglasice unutar ženskih timova.

Slavuji, Meri i Djana
Slavuji, Meri i Djana FOTO: RTL

Slavujima i dalje neće biti jasna strategija Gusarica, a Meri ističe da svatko ima pravo na svoju stranu, ali ne i donositi samoinicijativne zaključke o tome tko je lošija karika. Gazele idu korak dalje i otvoreno kritiziraju suparnice: Gusarice sa svima muljare, lobiraju, rade, druškaju se..."

Borna, s druge strane, neće pridavati veliku važnost kritikama na svoj račun te mirno poručuje: Stvarno me nikad ne zanima što netko misli o meni, a najmanje Slavuji."

Dok se odnosi među timovima kompliciraju, voditeljica Antonija Blaće natjecateljima će predstaviti nova, znatno stroža pravila rute koja će dodatno otežati potragu za prijevozom: Nema nagovaranja vozača da vas čekaju i rezerviranja daljnje vožnje osim ako vaše domaćine kod kojih ćete spavati ne nagovorite da vas oni ujutro negdje prevezu."

Nova etapa donijet će i uistinu posebne izazove jer će se parovima na putu naći krokodili, ali nekima će najveća prepreka biti vlastito tijelo. Zbog zdravstvenih tegoba i lokalne hrane koja joj nije najbolje sjela, jedna će natjecateljica završiti na rubu fizičke iscrpljenosti. Kroz suze će priznati koliko joj je teško: Nisam jednostavno više mogla. Noge su počele otkazivati - ne od bolova, nego slabosti."

Tko će se najbolje snaći s novim pravilima, a tko će popustiti pod pritiskom narušenih odnosa i fizičkog umora? Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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