Suze, nevjerica i muk u 'Asia Expressu'! Niko i Ivan ispričali priču koja je svima slomila srce

Teško su pronalazili riječi, a emocije su preplavile i ostale kandidate. Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan pred Antonijom Blaće prisjetili su se potresnog trenutka u kojem ih je mlada majka četvero djece zamolila da njezina najmlađeg sina odvedu u Hrvatsku i omoguće mu školovanje

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Emocije su preplavile natjecatelje 'Asia Expressa' kada je Antonija Blaće pred svima zamolila Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana da ispričaju što su doživjeli tijekom boravka kod jedne iznimno siromašne obitelji.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Niko gotovo nije mogao ni započeti priču. Slomljen od emocija, odmah se okrenuo Ivanu i zamolio ga da on ispriča što se dogodilo jer sam nije imao snage.

Suze su tekle niz lice

No ni Ivanu nije bilo ništa lakše. Dok su mu suze tekle niz lice, prisjetio se trenutka u kojem ih je mlada majka četvero djece zamolila da njezina najmlađeg sina povedu sa sobom u Hrvatsku i školuju ga. "Ja sam mislio da se ona šali. Tko daje svoje dijete? Ali bila je ozbiljna", rekao je Ivan kroz suze.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

Njihova priča duboko je pogodila i ostale kandidate. Meri Smajo, i sama majka, teško je skrivala koliko ju je prizor potresao. "Ja kao mama mogu reći, kad je ona ponudila to dijete, onda bi se u nas reklo – zna se koja je ura. Ako je spremna dati svoje dite, onda je to baš preteška potreba", komentirala je Meri.

icon-expand Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Svi su bili dirnuti

Dok su Niko i Ivan pokušavali obuzdati emocije, ni među ostalima nije bilo ravnodušnih. Potresna priča o majci koja je, u želji da svom sinu omogući bolju budućnost, bila spremna donijeti tako tešku odluku ostavila je snažan dojam na cijelu grupu.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL