Svađa Gazdi šokirala ostale, reagirala i Antonija Blaće, a Luciano poručio: 'Na Ivanovoj sam strani'

Ozbiljna svađa Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana izazvala je brojne reakcije među natjecateljima 'Asia Expressa'. Nakon što je Ivan priznao da mu je ujak svojim prigovorima potpuno ugasio volju za nastavkom natjecanja, ostali su komentirali njihov odnos, a u raspravu se uključila i voditeljica Antonija Blaće.
Vesna je primijetila da Ivanova reakcija nije posljedica samo jednog nesporazuma, već da se nezadovoljstvo očito nakupljalo neko vrijeme. "Očito mu se nakupilo i to je sada eskaliralo. Njegova tuga je izašla vani. Ne čini se da je Niko takav kakav se želi prezentirati", komentirala je Vesna.
Šprem je, pak, priznao da mu je takav sukob među partnerima teško zamisliv. "Nama je to nepojmljivo, moram priznati, jer mi funkcioniramo kao tim. Mi smo se dosad posvađali, čekaj da zbrojimo – nula", rekao je, naglašavajući koliko je njegov odnos s partnerom drukčiji od onoga što se događa među Gazdama.
Luciano je pokušao objasniti zašto Ivan i Niko nikako ne uspijevaju pronaći zajednički jezik. "Mislim da ga ovaj ne čuje, što ovaj želi reći, jer ovaj ima svoju filozofiju, ovaj mu ne može utuviti. On šuti jer neće taj razgovor voditi nigdje. Razumijem Ivana, više sam na Ivanovoj strani", otvoreno je poručio.
U razgovor se uključila i Antonija Blaće, koja je Niku upitala cijeni li uopće trud koji Ivan ulaže u njihovo zajedničko natjecanje. "Naravno da cijenim. Vidiš, sad se razbudio. Dosad je spavao", odgovorio je Niko, no takvo objašnjenje nije se svidjelo voditeljici. "Okrećeš stvar kao da si ti nešto dobro napravio. Pa si ti njega razbudio. Ne želiš čuti", upozorila ga je Antonija.
Unatoč svemu, Niko je naglasio da je svjestan koliko su on i Ivan upućeni jedan na drugoga. "Mi ne možemo ništa jedan bez drugog", poručio je. Ipak, ostaje pitanje hoće li njih dvojica uspjeti prevladati nesuglasice koje su ozbiljno uzdrmale njihov odnos.
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