Svađa iz 'Asia Expressa' eskalirala na Instagramu! Luciano Plazibat o Špremu i Kalebu: 'Obraz je sjajniji od bilo kojeg zlata'

Sukob Plazibata i Zlatnih dečki očito nije završio u 'Asia Expressu'. Nakon što je u emitiranoj epizodi prvi put čuo što su Nikša Kaleb i Goran Šprem govorili o njemu i njegovu ocu, Luciano Plazibat burno je reagirao na Instagramu

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Luciano Plazibat oglasio se nakon posljednje emitirane epizode 'Asia Expressa' i komentirao izjave Zlatnih dečki koje je, kako je dao naslutiti, prvi put čuo tek gledajući emisiju. Posebno su ga zasmetale opaske o sportskom duhu, ali i komentari Nikše Kaleba na njegov račun. Podsjetimo, Plazibati su u petoj epizodi imali imunitet, a time i mogućnost nekim timovima olakšati, a drugima otežati jedan od zadataka. Odlučili su pomoći ženskim timovima, dok su teže uvjete dali ekipama koje su tijekom natjecanja često bile u fizičkoj prednosti. Najteži zadatak pripao je Zlatnim dečkima, Nikši Kalebu i Goranu Špremu.

icon-expand icon-close icon-close Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Šprem tu odluku nije najbolje prihvatio pa je Plazibatima poručio: "Jedite go..a", a tijekom situacije navodno je pokazao i srednji prst. Luciano je nakon toga dva puta pokušao pružiti ruku pomirenja, dok su Zlatni dečki svoj način reagiranja objašnjavali sportskim duhom. No, Luciano je njihove komentare iz izjava i razgovora s drugim natjecateljima vidio tek kada je epizoda emitirana, a ono što je čuo očito ga je neugodno iznenadilo.

icon-expand Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

"Uspoređivati sportski duh s tim da ne znaš podnijeti poraz i nazivati nekoga mekušcem nije nikakav sportski duh", poručio je na Instagramu. Zasmetalo mu je i to što su, prema njegovim riječima, nakon same situacije tvrdili da su se šalili, dok su kasnije pred kamerama govorili drugačije. Posebno se osvrnuo na Kalebovu opasku: "Pa ne znam kome on izgleda važan, ali ako je sebi važan, super." "Ja sam sebi najvažniji, ali isto tako me drugi ne zanimaju toliko da bih nekoga napadao samo na temelju dojma da mi nije dovoljno 'muško'", odgovorio je Luciano.

icon-expand Luciano Plazibat, Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: Instagram

Reagirao je i na Kalebovu izjavu u razgovoru s drugim timom, kada je rekao: "Ovdje se najbolje vidi kako tata uči sina, da podmećeš klipove." "Uvijek je lijepo imati uspjeh u životu, ja vam čestitam na olimpijskom zlatu. Ali obraz je sjajniji od bilo kojeg zlata", napisao je Luciano, dodajući kako se i njegova obitelj može pohvaliti brojnim sportskim uspjesima, ali da su odgojeni tako da zbog njih ne omalovažavaju druge.

icon-expand Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: Instagram