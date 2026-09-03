Sve o Borni Kotromanić: Majka četvorice sinova, baka i modna ikona kreće u utrku kroz Aziju

Borna Kotromanić već godinama je jedno od prepoznatljivih lica hrvatske javne scene. Poduzetnica, autorica i zaljubljenica u modu poznata je po svojoj izraženoj individualnosti i energiji kojom pristupa životu, a sada je pred njom sasvim nova avantura – 'Asia Express: Zmajeva ruta'.
Autentičan stil
Iza nje je bogat i raznolik životni put. Magistrirala je vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a znanje je tijekom godina nadograđivala i kroz različite programe iz područja mode, psihologije i filozofije. Poznata je po kombinacijama kojima redovito pokazuje da osobni stil za nju prije svega znači slobodu i autentičnost.
Bila je u braku s poznatim poduzetnikom Lukom Rajićem. Majka je četvorice sinova, a ima i unuka. Često ističe važnost majčinstva i obitelji.
Aktivnost, znatiželja i želja za novim iskustvima pritom su konstanta koja je prati godinama. U 'Asia Expressu' Borna će putovati sa svojom rođakinjom, filmskom i televizijskom producenticom Vesnom Banović.
Njih dvije čeka utrka kroz Kambodžu, Laos i Tajland, tijekom koje će se, uz minimalan budžet, morati oslanjati na vlastitu snalažljivost, izdržljivost, međusobno povjerenje i pomoć ljudi koje susretnu na putu.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.