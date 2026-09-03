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Asia Express: Zmajeva ruta

Sve o Borni Kotromanić: Majka četvorice sinova, baka i modna ikona kreće u utrku kroz Aziju

Poduzetnica i autorica Borna Kotromanić u RTL-ov avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' dovodi svoju rođakinju, producenticu Vesnu Banović

RTL.hr
03.09.2026 08:00

Borna Kotromanić već godinama je jedno od prepoznatljivih lica hrvatske javne scene. Poduzetnica, autorica i zaljubljenica u modu poznata je po svojoj izraženoj individualnosti i energiji kojom pristupa životu, a sada je pred njom sasvim nova avantura – 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Autentičan stil

Iza nje je bogat i raznolik životni put. Magistrirala je vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a znanje je tijekom godina nadograđivala i kroz različite programe iz područja mode, psihologije i filozofije. Poznata je po kombinacijama kojima redovito pokazuje da osobni stil za nju prije svega znači slobodu i autentičnost.

Borna Kotromanic.jpg
Borna Kotromanic.jpg FOTO: RTL

Bila je u braku s poznatim poduzetnikom Lukom Rajićem. Majka je četvorice sinova, a ima i unuka. Često ističe važnost majčinstva i obitelji.

Aktivnost, znatiželja i želja za novim iskustvima pritom su konstanta koja je prati godinama. U 'Asia Expressu' Borna će putovati sa svojom rođakinjom, filmskom i televizijskom producenticom Vesnom Banović. 

Borna i Vesna, Asia Express
Borna i Vesna, Asia Express FOTO: Instagram

Njih dvije čeka utrka kroz Kambodžu, Laos i Tajland, tijekom koje će se, uz minimalan budžet, morati oslanjati na vlastitu snalažljivost, izdržljivost, međusobno povjerenje i pomoć ljudi koje susretnu na putu.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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