Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Sve o Elli Dvornik: Kako je odrasla pred kamerama i spremila se za najteži izazov u 'Asia Expressu'

Odrasla je pred kamerama, srušila sve tabue na domaćoj sceni i izgradila vlastito digitalno carstvo. Danas ulazi u najteži televizijski izazov dosad gdje luksuz zamjenjuje preživljavanjem

RTL.hr
06.09.2026 08:00

Rijetko koja osoba na hrvatskoj javnoj sceni izaziva toliko pažnje, reakcija i interesa kao Ella Dvornik. Od ranog djetinjstva pod svjetlima reflektora pa sve do statusa jedne od najutjecajnijih regionalnih influenserica, Ella je godinama gradila karijeru na potpunoj iskrenosti, bezdlakavom jeziku i besprijekornom osjećaju za medije. Sada je spremna za novo poglavlje - ulazak u surovi avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Od kćeri kralja funka do prve domaće reality zvijezde

Javnost je Ellu upoznala još kao djevojčicu, kćer glazbene legende Dina Dvornika i Danijele Dvornik. Već tada bilo je jasno da je naslijedila očev buntovni duh, nesputanu kreativnost i karizmu. Svoju prvu veliku medijsku ekspanziju doživjela je u kultnom reality showu 'Dvornikovi', koji je gledateljima otvorio vrata doma neponovljive splitsko-zagrebačke obitelji i postao pionir takvog formata na našim prostorima.

Ipak, umjesto da ostane u sjeni poznatog prezimena, Ella je odlučila sama prokrčiti svoj put.

Ella Dvornik
Ella Dvornik FOTO: Boris Scitar - Pixsell

Pionirka influenserske scene i kraljica transformacija

Svoj vlastiti put započela je pokretanjem modnog i lifestyle bloga Iamella, koji je ubrzo postao iznimno popularan i izvan granica Hrvatske. Putovanja po svijetu, hrabri modni odabiri i autentičan pristup publici lansirali su je u sam vrh regionalne digitalne scene.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Tijekom godina otkrila je sve svoje licima: bila je blogerica, modna ikona, fitness entuzijastica, a okušala se i u glazbi pod alter-egom Alterella. Na društvenim mrežama, gdje je prati više stotina tisuća ljudi, nikada nije bježala od teških tema - otvoreno je govorila o majčinstvu, estetskim zahvatima, usponima i padovima te privatnom životu, čime je izgradila nevjerojatno lojalnu zajednicu.

Ella Dvornik
Ella Dvornik FOTO: Instagram

Novi najteži izazov - 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Nakon godina života pred kamerama i na društvenim mrežama, Ella ulazi u format koji traži potpunu transformaciju. U showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' nema glamura, filtera ni udobnosti. S tek jednim eurom po danu, bez pametnih telefona i osiguranog smještaja, Ella će morati proći kroz tisuće kilometara nepoznatog terena Kambodže, Laosa i Tajlanda.

Za Ellu ovo nije samo televizijski projekt, već i osobni test izdržljivosti, snalažljivosti i izlaska iz zone komfora na koji je navikla.

Asia Express - Ella
Asia Express - Ella FOTO: RTL

Hoće li joj dugogodišnje iskustvo pred kamerama, brz um i prilagodljivost donijeti prednost u najsurovoj utrci sezone, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!

ella dvornik asiaexpresshrvatska asia express: zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

Prepoznajete li ih? Oduvijek su bile nerazdvojne, a sada zajedno kreću u avanturu života na RTL-u!

Asia Express: Zmajeva ruta

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? Ona je poznata RTL-ova voditeljica, a sada ulazi u 'Asia Express'

Moglo bi te zanimati

Voditelj showa 'Asia Express' Ante Travizi urnebesnom spa parodijom nasmijao sve: 'Samo da kažem, bila je prava majoneza!'

'Ništa nisam pazio cijelo ljeto': Luciano Plazibat pokazao izgled nakon snimanja 'Asia Expressa'

Luciano Plazibat u 'Asia Express' ulazi s tatom, ali znate li tko je njegov stariji brat?

Natjecatelji 'Asia Expressa' osvajaju i društvene mreže: Tko je najpopularniji na Instagramu

Blista pred početak avanture života: Mlada zvijezda 'Asia Expressa' oduševila kombinacijom i prirodnom ljepotom

'Dala bih bubreg za ovakve slušalice': Đana i mama Meri iz 'Asia Expressa' nasmijale viralnim trendom

Pročitaj na Net.hr
Poznate mame na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve uživao na Kids Partyju
Bivša finalistica 'Gospodina Savršenog' pokazala isklesanu figuru i preplanuli ten
Stigla konkurencija kraljici Torcide: Hoće li vatrena Tania preuzeti tron splitske WAGsice?
Saša Matić sa suprugom stigao na slavlje kod Prijovićke: Lijepa Anđelija ukrala svu pažnju
Poznati komičar podijelio devastirajuće vijesti: 'Naš dječak umro je ubrzo nakon poroda'
Za njima su se okretali diljem Hrvatske: 25 fotografija ljepotica koje su obilježile tjedan
Saša Lozar o ulozi naratora 'Love Island Adrije': 'Bit će dosta Saše, neću stvarati nikakav lik'
Ovo je navodno razlog zbog kojeg se supruga Zdravka Čolića rijetko pojavljuje u javnosti
Sandra Bagarić u bikiniju pokazala kako uživa u prvim rujanskim danima
Tko je sve stigao? Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'