Sve o Elli Dvornik: Kako je odrasla pred kamerama i spremila se za najteži izazov u 'Asia Expressu'

Odrasla je pred kamerama, srušila sve tabue na domaćoj sceni i izgradila vlastito digitalno carstvo. Danas ulazi u najteži televizijski izazov dosad gdje luksuz zamjenjuje preživljavanjem

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Rijetko koja osoba na hrvatskoj javnoj sceni izaziva toliko pažnje, reakcija i interesa kao Ella Dvornik. Od ranog djetinjstva pod svjetlima reflektora pa sve do statusa jedne od najutjecajnijih regionalnih influenserica, Ella je godinama gradila karijeru na potpunoj iskrenosti, bezdlakavom jeziku i besprijekornom osjećaju za medije. Sada je spremna za novo poglavlje - ulazak u surovi avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Od kćeri kralja funka do prve domaće reality zvijezde

Javnost je Ellu upoznala još kao djevojčicu, kćer glazbene legende Dina Dvornika i Danijele Dvornik. Već tada bilo je jasno da je naslijedila očev buntovni duh, nesputanu kreativnost i karizmu. Svoju prvu veliku medijsku ekspanziju doživjela je u kultnom reality showu 'Dvornikovi', koji je gledateljima otvorio vrata doma neponovljive splitsko-zagrebačke obitelji i postao pionir takvog formata na našim prostorima. Ipak, umjesto da ostane u sjeni poznatog prezimena, Ella je odlučila sama prokrčiti svoj put.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik FOTO: Boris Scitar - Pixsell

Pionirka influenserske scene i kraljica transformacija

Svoj vlastiti put započela je pokretanjem modnog i lifestyle bloga Iamella, koji je ubrzo postao iznimno popularan i izvan granica Hrvatske. Putovanja po svijetu, hrabri modni odabiri i autentičan pristup publici lansirali su je u sam vrh regionalne digitalne scene.

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Tijekom godina otkrila je sve svoje licima: bila je blogerica, modna ikona, fitness entuzijastica, a okušala se i u glazbi pod alter-egom Alterella. Na društvenim mrežama, gdje je prati više stotina tisuća ljudi, nikada nije bježala od teških tema - otvoreno je govorila o majčinstvu, estetskim zahvatima, usponima i padovima te privatnom životu, čime je izgradila nevjerojatno lojalnu zajednicu.

icon-expand Ella Dvornik FOTO: Instagram

Novi najteži izazov - 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Nakon godina života pred kamerama i na društvenim mrežama, Ella ulazi u format koji traži potpunu transformaciju. U showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' nema glamura, filtera ni udobnosti. S tek jednim eurom po danu, bez pametnih telefona i osiguranog smještaja, Ella će morati proći kroz tisuće kilometara nepoznatog terena Kambodže, Laosa i Tajlanda. Za Ellu ovo nije samo televizijski projekt, već i osobni test izdržljivosti, snalažljivosti i izlaska iz zone komfora na koji je navikla.

icon-expand Asia Express - Ella FOTO: RTL