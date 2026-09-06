Sve o Elli Dvornik: Kako je odrasla pred kamerama i spremila se za najteži izazov u 'Asia Expressu'

Rijetko koja osoba na hrvatskoj javnoj sceni izaziva toliko pažnje, reakcija i interesa kao Ella Dvornik. Od ranog djetinjstva pod svjetlima reflektora pa sve do statusa jedne od najutjecajnijih regionalnih influenserica, Ella je godinama gradila karijeru na potpunoj iskrenosti, bezdlakavom jeziku i besprijekornom osjećaju za medije. Sada je spremna za novo poglavlje - ulazak u surovi avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'.
Od kćeri kralja funka do prve domaće reality zvijezde
Javnost je Ellu upoznala još kao djevojčicu, kćer glazbene legende Dina Dvornika i Danijele Dvornik. Već tada bilo je jasno da je naslijedila očev buntovni duh, nesputanu kreativnost i karizmu. Svoju prvu veliku medijsku ekspanziju doživjela je u kultnom reality showu 'Dvornikovi', koji je gledateljima otvorio vrata doma neponovljive splitsko-zagrebačke obitelji i postao pionir takvog formata na našim prostorima.
Ipak, umjesto da ostane u sjeni poznatog prezimena, Ella je odlučila sama prokrčiti svoj put.
Pionirka influenserske scene i kraljica transformacija
Svoj vlastiti put započela je pokretanjem modnog i lifestyle bloga Iamella, koji je ubrzo postao iznimno popularan i izvan granica Hrvatske. Putovanja po svijetu, hrabri modni odabiri i autentičan pristup publici lansirali su je u sam vrh regionalne digitalne scene.
Tijekom godina otkrila je sve svoje licima: bila je blogerica, modna ikona, fitness entuzijastica, a okušala se i u glazbi pod alter-egom Alterella. Na društvenim mrežama, gdje je prati više stotina tisuća ljudi, nikada nije bježala od teških tema - otvoreno je govorila o majčinstvu, estetskim zahvatima, usponima i padovima te privatnom životu, čime je izgradila nevjerojatno lojalnu zajednicu.
Novi najteži izazov - 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Nakon godina života pred kamerama i na društvenim mrežama, Ella ulazi u format koji traži potpunu transformaciju. U showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' nema glamura, filtera ni udobnosti. S tek jednim eurom po danu, bez pametnih telefona i osiguranog smještaja, Ella će morati proći kroz tisuće kilometara nepoznatog terena Kambodže, Laosa i Tajlanda.
Za Ellu ovo nije samo televizijski projekt, već i osobni test izdržljivosti, snalažljivosti i izlaska iz zone komfora na koji je navikla.
Hoće li joj dugogodišnje iskustvo pred kamerama, brz um i prilagodljivost donijeti prednost u najsurovoj utrci sezone, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!