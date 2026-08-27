Sve o Pinu Pingvinu! Prate ga stotine tisuća ljudi, a sada ga čeka avantura života u 'Asia Expressu'

Iako je po struci operater pomorskih komunikacija te inženjer nautike i pomorskog prometa, kreiranje sadržaja za njega je prije svega zabava i hobi, ali i prilika za dodatnu zaradu.

Svoju priču na društvenim mrežama započeo je prije četiri godine na TikToku, dok je prvu suradnju na Instagramu ostvario godinu dana kasnije s poznatim fitness brendom.

Danas okuplja zavidnu publiku – na Instagramu ga prati više od 150 tisuća ljudi, dok na TikToku broji više od 275 tisuća pratitelja i preko 40 milijuna lajkova.

Iako ih tisuće pratitelja pokušavaju spojiti, Pino Kovačević (30), poznatiji kao Pino Pingvino , i riječka sportska nutricionistica Maja Gržinčić (26) nisu par.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Bliski su prijatelji s Kvarnera koje povezuju ljubav prema sportu, dobroj hrani i stvaranju sadržaja koji nasmijava ljude. Sada će svoju dobru zajedničku energiju podići na novu razinu jer skupa kreću u avanturu RTL-ova showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Njihovo prijateljstvo započelo je preko zajedničkog društva, no u Aziji samo prijateljstvo neće biti dovoljno. Za prolazak Zmajevom rutom i borbu za pobjedu trebat će im brzina, dobra strategija, upornost i, naravno, mnogo šarma.

Njihovo prijateljstvo započelo je preko zajedničkog društva, no u Aziji samo prijateljstvo neće biti dovoljno. Za prolazak Zmajevom rutom i borbu za pobjedu trebat će im brzina, dobra strategija, upornost i, naravno, mnogo šarma.