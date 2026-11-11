Sve pršti od emocija: Zbog jednog poteza padat će teške riječi, a Niko će uspjeti rasplakati Bornu

Nastavlja se uzbudljiva utrka Zmajevom rutom. Timovi su u Tajlandu, no više ne u sastavima na kakve su se naviknuli. Naime, voditelji Antonija i Ante odlučili su im još malo zapapriti igru i izmiješati timove!

Luna je sada s Kalebom, Ivan sa Špremom, Katarina se pridružila Pinu, Maja Vesni, a najkomentiraniji par svakako su Borna i Niko, jer baš svi kandidati žele vidjeti kako će ovi "neprijatelji" surađivati skupa.

Novog izazova pošteđeni su samo Spartanci Plazibati, koji uživaju u smještaju u hotelu i imaju imunitet, no iako trenutno ne igraju, moći će itekako poremetiti planove ostalima.