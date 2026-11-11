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Asia Express: Zmajeva ruta

Sve pršti od emocija: Zbog jednog poteza padat će teške riječi, a Niko će uspjeti rasplakati Bornu

Nastavlja se uzbudljiva utrka Zmajevom rutom i timovi su u Tajlandu, no više ne u sastavima na kakve su se naviknuli

RTL.hr
11.11.2026 11:23

Nastavlja se uzbudljiva utrka Zmajevom rutom. Timovi su u Tajlandu, no više ne u sastavima na kakve su se naviknuli. Naime, voditelji Antonija i Ante odlučili su im još malo zapapriti igru i izmiješati timove!

Luna je sada s Kalebom, Ivan sa Špremom, Katarina se pridružila Pinu, Maja Vesni, a najkomentiraniji par svakako su Borna i Niko, jer baš svi kandidati žele vidjeti kako će ovi "neprijatelji" surađivati skupa.

Novog izazova pošteđeni su samo Spartanci Plazibati, koji uživaju u smještaju u hotelu i imaju imunitet, no iako trenutno ne igraju, moći će itekako poremetiti planove ostalima.

Niko i Borna, Asia Express: Zmajeva ruta
Niko i Borna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Naime, ostalim timovima morat će dodijeliti novi zadatak te ga, po vlastitom odabiru, nekima olakšati, a nekima itekako otežati.

Zadatak prepoznavanja sastojaka tradicionalnog tajlandskog jela samo će na prvu djelovati bezazleno! No velike količine hrane i zbunjujuće namirnice itekako će prevariti timove – nekima će biti loše od prejedanja, a neki će potpuno izgubiti kontrolu!

"To se ne radi! Baš sam razočarana. Postoje pravila. Ako vi varate, ja ne želim! Ne želim tako igrati!" vikat će jedna kandidatkinja na svog člana tima. Mogu li nastaviti skupa?

Pino i Kate, Asia Express: Zmajeva ruta
Pino i Kate, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

I dok će se većina timova truditi stići što prije do idućeg odredišta, Katarina i Pino potpuno će izgubiti pojam o vremenu, a konačno će priznati i što misle jedno o drugome.

Na kraju dana, Niko i Borna uspjet će na miru porazgovarati i međusobno podijeliti svoja životna iskustva, a njegova priča Bornu će ostaviti u suzama: "Opisao mi je koliko je plakao kad je mama odlazila..."

'Asia Express' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.


Asia Express: Zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

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