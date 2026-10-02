Svi izgrlili Đanu i Meri osim Borne Kotromanić: 'Grozno da ih nije pozdravila, doslovno fuj'

Za Đanu i Meri Smajo igra u 'Asia Expressu' završila je, a prije njihova povratka u Hrvatsku ostali kandidati poželjeli su ih zajednički ispratiti. Svi su se okupili u velikom zagrljaju i pozdravili Slavuje, no jedna osoba nije im se pridružila – Borna Kotromanić .

Njezina rodica Vesna nije željela podržati takav potez pa je sama otišla oprostiti se od Đane i Meri.

"Smatrala sam korektnim i sportskim da dođem i da se pozdravim s njima i ostatkom momčadi", objasnila je Vesna. Dodala je i kako pretpostavlja da Borna zna da bi u komunikaciji s drugima trebala biti obazrivija.