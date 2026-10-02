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Asia Express: Zmajeva ruta

Svi izgrlili Đanu i Meri osim Borne Kotromanić: 'Grozno da ih nije pozdravila, doslovno fuj'

Nakon ispadanja Slavuja, ostali kandidati okupili su se kako bi se oprostili od Đane i Meri Smajo. U velikom zajedničkom zagrljaju nedostajala je samo Borna Kotromanić, a njezina odluka izazvala je nove reakcije među kandidatima

RTL.hr
02.10.2026 08:00

Za Đanu i Meri Smajo igra u 'Asia Expressu' završila je, a prije njihova povratka u Hrvatsku ostali kandidati poželjeli su ih zajednički ispratiti. Svi su se okupili u velikom zagrljaju i pozdravili Slavuje, no jedna osoba nije im se pridružila – Borna Kotromanić.

Slavuji, Borna, Asia Express
Slavuji, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Njezina rodica Vesna nije željela podržati takav potez pa je sama otišla oprostiti se od Đane i Meri.

"Smatrala sam korektnim i sportskim da dođem i da se pozdravim s njima i ostatkom momčadi", objasnila je Vesna. Dodala je i kako pretpostavlja da Borna zna da bi u komunikaciji s drugima trebala biti obazrivija.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Borna joj na to nije ostala dužna. "Ti ćeš svoju voditi kako ti budeš htjela, a ja ću svoju. Kako živim do sada, tako ću i dalje", poručila joj je.

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411e13d8a2_1076666 FOTO: Video

Bornina odluka da se ne pridruži oproštaju posebno je zasmetala Gazelama.

"Grozno da se nije došla pozdraviti. Fuj", komentirale su.

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asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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