'Svi muškarci boje se žena': Alekseja umorila potraga za prijevozom u 'Asia Expressu'

Dok je Aleksej već pomalo odustajao, Anita Martinović nije gubila motivaciju. Iako je u jednom trenutku zamijenila odredišta i našla se pred novim izazovom, nastavila je tražiti način kako doći do cilja – čak i kada su se ljudi kojima se trebala obratiti nalazili visoko iznad nje

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U 'Asia Expressu' ponekad najveći izazov nije samo prijeći udaljenost, već pronaći način kako uopće krenuti dalje. To su na svojoj koži osjetili Anita Martinović i Aleksej, koji su se našli u situaciji kada im se činilo da im nijedan pokušaj traženja prijevoza ne uspijeva.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Na početku scene Anita se pokušavala snaći s nazivima kambodžanskih znamenitosti, no zbog sličnih i teško pamtljivih imena dogodila se zabuna. Umjesto prema aktualnom cilju, pokušavala je pronaći prijevoz do lokacije koja je bila njihovo odredište u prethodnoj epizodi.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Dok je Anita i dalje bila odlučna nastaviti potragu, Aleksej je u jednom trenutku izgubio nadu.

Ona je bila uporna

No, ni to nije zaustavilo Anitu. Problem je bio što su se nalazili u selu sa specifičnim kućama na stupovima, odnosno sojenicama, pa je i inače jednostavna taktika – pokucati nekome na vrata i zamoliti pomoć – postala puno kompliciranija. "Ljudi nisu u razini s nama, ljudi su negdje na visini", primijetila je Anita, svjesna da se za pomoć mora obratiti ljudima koji se nalaze visoko iznad njih.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL