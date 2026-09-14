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Asia Express: Zmajeva ruta

'Svi muškarci boje se žena': Alekseja umorila potraga za prijevozom u 'Asia Expressu'

Dok je Aleksej već pomalo odustajao, Anita Martinović nije gubila motivaciju. Iako je u jednom trenutku zamijenila odredišta i našla se pred novim izazovom, nastavila je tražiti način kako doći do cilja – čak i kada su se ljudi kojima se trebala obratiti nalazili visoko iznad nje

RTL.hr
14.09.2026 09:00

U 'Asia Expressu' ponekad najveći izazov nije samo prijeći udaljenost, već pronaći način kako uopće krenuti dalje. To su na svojoj koži osjetili Anita Martinović i Aleksej, koji su se našli u situaciji kada im se činilo da im nijedan pokušaj traženja prijevoza ne uspijeva.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Na početku scene Anita se pokušavala snaći s nazivima kambodžanskih znamenitosti, no zbog sličnih i teško pamtljivih imena dogodila se zabuna. Umjesto prema aktualnom cilju, pokušavala je pronaći prijevoz do lokacije koja je bila njihovo odredište u prethodnoj epizodi. 

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Dok je Anita i dalje bila odlučna nastaviti potragu, Aleksej je u jednom trenutku izgubio nadu.

Ona je bila uporna

No, ni to nije zaustavilo Anitu. Problem je bio što su se nalazili u selu sa specifičnim kućama na stupovima, odnosno sojenicama, pa je i inače jednostavna taktika – pokucati nekome na vrata i zamoliti pomoć – postala puno kompliciranija.

"Ljudi nisu u razini s nama, ljudi su negdje na visini", primijetila je Anita, svjesna da se za pomoć mora obratiti ljudima koji se nalaze visoko iznad njih.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

U jednom trenutku uspjeli su razgovarati s muškarcem koji je bio na kući, no činilo se da odluka o pomoći ipak nije bila samo njegova. Njegova supruga stajala je sa strane, a muškarac je pričekao njezino odobrenje prije nego što je odlučio hoće li im pomoći.

Ta je situacija kasnije nasmijala Alekseja, koji je izvukao vlastiti zaključak.

"I što smo naučili? Da se on, kao i svi muškarci, boji žena. Da mu žena nije dozvolila, on ne bi išao", našalio se Aleksej.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

anita martinović asia express aleksej škarica
Asia Express: Zmajeva ruta

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