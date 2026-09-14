'Svi muškarci boje se žena': Alekseja umorila potraga za prijevozom u 'Asia Expressu'

U 'Asia Expressu' ponekad najveći izazov nije samo prijeći udaljenost, već pronaći način kako uopće krenuti dalje. To su na svojoj koži osjetili Anita Martinović i Aleksej, koji su se našli u situaciji kada im se činilo da im nijedan pokušaj traženja prijevoza ne uspijeva.
Na početku scene Anita se pokušavala snaći s nazivima kambodžanskih znamenitosti, no zbog sličnih i teško pamtljivih imena dogodila se zabuna. Umjesto prema aktualnom cilju, pokušavala je pronaći prijevoz do lokacije koja je bila njihovo odredište u prethodnoj epizodi.
Dok je Anita i dalje bila odlučna nastaviti potragu, Aleksej je u jednom trenutku izgubio nadu.
Ona je bila uporna
No, ni to nije zaustavilo Anitu. Problem je bio što su se nalazili u selu sa specifičnim kućama na stupovima, odnosno sojenicama, pa je i inače jednostavna taktika – pokucati nekome na vrata i zamoliti pomoć – postala puno kompliciranija.
"Ljudi nisu u razini s nama, ljudi su negdje na visini", primijetila je Anita, svjesna da se za pomoć mora obratiti ljudima koji se nalaze visoko iznad njih.
U jednom trenutku uspjeli su razgovarati s muškarcem koji je bio na kući, no činilo se da odluka o pomoći ipak nije bila samo njegova. Njegova supruga stajala je sa strane, a muškarac je pričekao njezino odobrenje prije nego što je odlučio hoće li im pomoći.
Ta je situacija kasnije nasmijala Alekseja, koji je izvukao vlastiti zaključak.
"I što smo naučili? Da se on, kao i svi muškarci, boji žena. Da mu žena nije dozvolila, on ne bi išao", našalio se Aleksej.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.