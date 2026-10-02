Svi osim Zlatnih dečki glasali za Gusarice, a onda je planula rasprava Nike i Borne: 'Ne upucavaj mi se, imaš ženu'

Na Vijeću 'Asia Expressa' kandidati su odlučivali o trećem paru koji će završiti u posljednjoj utrci za ispadanje. Gotovo svi glasali su za Gusarice, a obrazloženje Nike Tokića Kartela izazvalo je novu žustru raspravu s Bornom Kotromanić

icon-close

Na Vijeću 'Asia Expressa' odlučivalo se o tome koja će tri tima završiti u posljednjoj utrci za ispadanje. Skitnice i Slavuji u odlučujuću su utrku ušli nakon što su posljednje stigle na cilj, dok se o trećem paru odlučivalo nominacijama ostalih kandidata. Ishod glasovanja bio je gotovo jednoglasan. Glas za Gusarice, Bornu Kotromanić i njezinu rodicu Vesnu, dali su svi osim Zlatnih dečki.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Posebno je burnu reakciju izazvalo obrazloženje Nike Tokića Kartela, koji je jasno rekao da njegova odluka nije usmjerena protiv Vesne. "Odluka je za Gusarice. Razlog je Borna, ne Vesna. Mogla si iskoristiti tih svojih pet minuta slave da možda poravnaš račune. Nismo se mi svi urotili protiv tebe, nego protiv tvoje arogantnosti, protiv toga da želiš biti nadmoćna", rekao je Niko.

icon-expand Vijeće, Asia Express FOTO: RTL

Tu rasprava nije završila. Niko je nastavio govoriti o svom odnosu s Bornom te priznao kako ga inače privlače žene poput nje i da s takvim ženama želi razgovarati. Njegova izjava izazvala je smijeh među okupljenim kandidatima. "I kad si osjetila moju nadmoć, rekla si mi da se maknem od tebe. Htio sam razgovarati s tobom o tome da pretjeruješ i da je najteže Vesni koja je s tobom", dodao je Niko.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL