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Asia Express: Zmajeva ruta

'Svugdje smo bili, spavali u rupama, na sve smo navikli': Kaleb i Šprem misle da ih 'Asia Express' neće iznenaditi

Dok se mnogi pitaju kako se natjecatelji snalaze daleko od komfora, Šprem i Kaleb otkrili su zašto ih izazovi u 'Asia Expressu' nisu iznenadili. Za njih su putovanja, različiti uvjeti i nepredvidive situacije već dobro poznat teren. Ili ipak ne?

RTL.hr
08.09.2026 13:00

Nisu ih iznenadili ni vrućina, ni nepoznata mjesta, ni drugačiji uvjeti života. Goran Šprem i Nikša Kaleb u novom videu na Instagram profilu 'Asia Express: Zmajeva ruta' otkrili su da su u avanturu krenuli potpuno spremni – i to ne samo fizički, već i mentalno.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Svašta smo vidjeli'

Za njih, kažu, ne postoje situacije koje ih mogu iznenaditi. "Putovali smo cijeli život, svašta smo vidjeli", poručio je Šprem, dok se Kaleb nadovezao kako su već posjećivali različite krajeve svijeta i susretali se s raznim kulturama i uvjetima.

Nikša Kaleb, Goran Šprem, Asia Express
Nikša Kaleb, Goran Šprem, Asia Express FOTO: Instagram

Kako su objasnili, luksuz im nikada nije bio jedina opcija. Spavali su, kažu, "od luksuznih hotela do kojekakvih rupa", pa im vrućine, komarci ili skromniji smještaj nisu predstavljali problem. Upravo zato u avanturu 'Asia Expressa' krenuli su, tvrde, spremni – prije svega u glavi.

Ipak su zabrinuti?

"Jednostavno smo krenuli spremni na to što nas sve može očekivati. I dočekalo nas je baš to što smo očekivali", rekao je Kaleb, dok je Šprem otkrio i njihov recept za rješavanje problema – bez puno dramatiziranja i uz dogovor.

Nikša i Goran, Asia Express
Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

"Riješi ga onaj koji prvi dođe na ideju i to je to", objasnio je Šprem, dodajući kroz šalu kako njihova zabrinuta lica možda ipak nisu pravi pokazatelj situacije. "Vidiš da glumimo, naša zabrinuta lica govore da nam je velika briga kako ćemo i što ćemo", našalio se. Ili nije? No, njihov opušten pristup i međusobno povjerenje mogli biti jedna od najvećih prednosti u utrci kroz Aziju, gdje će se natjecatelji morati osloniti na snalažljivost, timski duh i sposobnost prilagodbe u svakom trenutku.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

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