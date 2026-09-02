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Asia Express: Zmajeva ruta

Tajanstvene hramske ruševine, spektakularne rijeke i stare legende: Jeste li znali ove fascinantne činjenice o 'Zmajevoj ruti'?

Novi uzbudljivi RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' vodi devet natjecateljskih parova u nepredvidivu avanturu kroz egzotične krajeve Azije

RTL.hr
02.09.2026 16:00

Dok će se kandidati u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' boriti s ekstremnim uvjetima, besparicom i jezičnim barijerama, gledatelje pred malim ekranima očekuje nevjerojatan vizualni doživljaj. Zmajeva ruta nije odabrana slučajno - ona prolazi kroz regije bogate drevnom poviješću, mistikom i netaknutom prirodom. U nastavku donosimo fascinantne činjenice o lokacijama i kulturi koje čine kulisu ove utrke života.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Drevne legende o zmajevima i njihovo simbolično značenje

Ime same rute izravno je povezano s bogatom mitologijom i vjerovanjima ovog dijela svijeta. Za razliku od zapadne kulture gdje se zmajevi često prikazuju kao opasna i zastrašujuća stvorenja, u azijskoj tradiciji zmaj je simbol mudrosti, snage, dobre sreće i vladarske moći. Mnoge rijeke, planinski lanci i povijesni gradovi duž rute nose nazive inspirirane zmajevima, a lokalno stanovništvo vjeruje da ti mitološki čuvari donose zaštitu i blagostanje. Za naše natjecatelje, prolazak ovom rutom simbolizira upravo to - mitski test snage, izdržljivosti i savladavanja vlastitih granica.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Hramske ruševine skrivene daleko od turističkih vodiča

Jedan od najupečatljivijih dijelova 'Zmajeve rute' prolazak je kroz tajanstvene hramske ruševine i stoljetna svetišta. Dok većina turista ove zemlje posjećuje putem uobičajenih tura, kandidati showa morat će se snalaziti u ruralnim područjima gdje se ostaci drevnih civilizacija stapaju s gustom tropskom džunglom. Ovi impresivni kameni spomenici svjedoče o stoljećima povijesti, a natjecatelji će često morati potražiti tragove ili obaviti zahtjevne zadatke upravo u sjeni ovih mističnih građevina.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Kulturni šok i kontrast između ljepote i surovosti

Iza predivnih razglednica, tropskih pejsaža i beskrajnih rižinih polja krije se surova realnost terena. Visoke temperature, ekstremna vlažnost zraka i potpuna izolacija od modernih tehnologija stvorit će ozbiljan kulturni šok za sve parove. Upravo taj kontrast između očaravajuće prirode i teških uvjeta preživljavanja čini 'Asia Express' jedinstvenim projektom u kojem ljepota okruženja u svakom trenutku podsjeća na veličinu izazova pred kojim se kandidati nalaze.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

Azija kakvu turisti ne vide: Što sve čeka natjecatelje i gledatelje u 'Asia Expressu'

Asia Express: Zmajeva ruta

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