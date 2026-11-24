Gazele kada traže prijevoz u utrkama u 'Asia Expressu' , ne odustaju dok osoba ne pristane, a da ih uvjere, pomaže im kada spomenu da je Katarina bila Miss svijeta.

"Ja sam Miss svijeta. Trebam pomoć. Možete provjeriti", rekla je Tajlanđaninu kojeg su nagovarale da ih poveze do njihovog odredišta. No to im ne pomaže uvijek. "Zadnjih dana nam baš i ne ide taktika s Miss svijeta", priznala je Katarina.

Ipak, ovog puta je to upalilo. Ipak, kada je krenula vožnja, njihov vozač je nazvao svoju suprugu i kćer da provjeri smije li pomoći Gazelama. "On uzima naš papir s uputama, gleda kći, gleda žena gdje mi to točno idemo", ispričala je Katarina.

Na engleskom jeziku je zamolila njegovu suprugu i kćer da mu dopuste da ih odveze do njihovog odredišta. One su pristale.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.