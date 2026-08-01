Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Tandem koji jamči zabavu! Antonija Blaće i Ante Travizi vode nas kroz uzbudljivu avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Nova televizijska jesen na RTL-u i platformi Voyo donosi jedan od najdinamičnijih voditeljskih parova do sada

RTL.hr
01.08.2026 20:00

Kroz napete epizode, nepoznate azijske ulice i teške izazove showa "Asia Express: Zmajeva ruta", gledatelje će voditi omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće i poznati splitski komičar Ante Travizi. Njihov spoj bogatog voditeljskog iskustva i spontanog, zaraznog humora najavljuje vrhunsku zabavu na ekranima dok se devet parova natjecatelja bori za preživljavanje s jednim eurom na dan.

Spoj televizijskog iskustva i prirodne duhovitosti

Dok je Antonija Blaće dobro poznato lice i sinonim za najuspješnije televizijske formate na našim prostorima, Ante Travizi unosi svježinu i prepoznatljivi dalmatinski humor. Antonijino dugogodišnje iskustvo u vođenju velikih projekata i njezina nevjerojatna sposobnost povezivanja s natjecateljima i publikom pružit će čvrst oslonac u nepredvidivim situacijama na terenu. S druge strane, popularni komičar svojim će opuštenim pristupom i brzom reakcijom brinuti za dozu smijeha i opuštanja u trenucima kada napetost među natjecateljima dostigne vrhunac.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Izazov daleko od udobnog studija

Za voditeljski dvojac ovo nije samo još jedan projekt, već i osobna avantura na drugom kraju svijeta. Rad na terenu u tri azijske zemlje donosi uvjete koji su daleko od onih u klasičnom televizijskom studiju, no upravo u tome leži najveći šarm. Antonija i Ante svakodnevno će se susretati s autentičnim azijskim kaosom, neobičnim običajima i nepredvidivim situacijama, prenoseći gledateljima emocije i atmosferu s ulica u realnom vremenu. Njihova dinamika i međusobno nadopunjavanje osigurat će da gledatelji kroz svaku epizodu prođu uz dozu uzbuđenja, ali i smijeha.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Jesen u znaku najbolje televizijske zabave

Spoj teških natjecateljskih uvjeta i energičnog voditeljskog para jamči format koji će od samog početka prikovati publiku uz ekrane. Antonija Blaće i Ante Travizi spremni su voditi gledatelje kroz svaki korak ove uzbudljive rute, pružajući idealnu ravnotežu između napete utrke i opuštene zabave. 

Emitiranje showa "Asia Express: Zmajeva ruta" počinje ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo.

ante travizi antonija blaće asia express: zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće u duhovitom videu pokazala realnost rada u Aziji na snimanju novog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Asia Express: Zmajeva ruta

Stiže 'Asia Express: Zmajeva ruta': Sve što trebate znati o najiščekivanijem showu ove jeseni

Moglo bi te zanimati

Kraj udobnosti kakvu zna! Omiljena Antonija Blaće sa 'Zmajeve rute' poručuje: 'Kad studio zamijene ulice Azije...'

Pogledajte najavu za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Devet parova kreće u najuzbudljiviju utrku života s jednim eurom na dan

Hit fotka s dalekog istoka: Pogledajte kako se Ante Travizi sprema za 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Voditeljski dvojac o kojem svi pričaju uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Kada se druženje preseli na drugi kraj svijeta'

Modna izdanja Antonije Blaće s dalekog istoka uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Je li bolje stoji Antonija Aziji ili Azija Antoniji?'

Znate li da će kandidati 'Asia Expressa' imati samo 1 euro dnevno? Pred njima su tisuće kilometara i tri zemlje, a moraju stići od Kambodže do Tajlanda

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon