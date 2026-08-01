Tandem koji jamči zabavu! Antonija Blaće i Ante Travizi vode nas kroz uzbudljivu avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

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Kroz napete epizode, nepoznate azijske ulice i teške izazove showa "Asia Express: Zmajeva ruta", gledatelje će voditi omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće i poznati splitski komičar Ante Travizi. Njihov spoj bogatog voditeljskog iskustva i spontanog, zaraznog humora najavljuje vrhunsku zabavu na ekranima dok se devet parova natjecatelja bori za preživljavanje s jednim eurom na dan.

Spoj televizijskog iskustva i prirodne duhovitosti

Dok je Antonija Blaće dobro poznato lice i sinonim za najuspješnije televizijske formate na našim prostorima, Ante Travizi unosi svježinu i prepoznatljivi dalmatinski humor. Antonijino dugogodišnje iskustvo u vođenju velikih projekata i njezina nevjerojatna sposobnost povezivanja s natjecateljima i publikom pružit će čvrst oslonac u nepredvidivim situacijama na terenu. S druge strane, popularni komičar svojim će opuštenim pristupom i brzom reakcijom brinuti za dozu smijeha i opuštanja u trenucima kada napetost među natjecateljima dostigne vrhunac.

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Izazov daleko od udobnog studija

Za voditeljski dvojac ovo nije samo još jedan projekt, već i osobna avantura na drugom kraju svijeta. Rad na terenu u tri azijske zemlje donosi uvjete koji su daleko od onih u klasičnom televizijskom studiju, no upravo u tome leži najveći šarm. Antonija i Ante svakodnevno će se susretati s autentičnim azijskim kaosom, neobičnim običajima i nepredvidivim situacijama, prenoseći gledateljima emocije i atmosferu s ulica u realnom vremenu. Njihova dinamika i međusobno nadopunjavanje osigurat će da gledatelji kroz svaku epizodu prođu uz dozu uzbuđenja, ali i smijeha.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL