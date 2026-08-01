Tandem koji jamči zabavu! Antonija Blaće i Ante Travizi vode nas kroz uzbudljivu avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Kroz napete epizode, nepoznate azijske ulice i teške izazove showa "Asia Express: Zmajeva ruta", gledatelje će voditi omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće i poznati splitski komičar Ante Travizi. Njihov spoj bogatog voditeljskog iskustva i spontanog, zaraznog humora najavljuje vrhunsku zabavu na ekranima dok se devet parova natjecatelja bori za preživljavanje s jednim eurom na dan.
Spoj televizijskog iskustva i prirodne duhovitosti
Dok je Antonija Blaće dobro poznato lice i sinonim za najuspješnije televizijske formate na našim prostorima, Ante Travizi unosi svježinu i prepoznatljivi dalmatinski humor. Antonijino dugogodišnje iskustvo u vođenju velikih projekata i njezina nevjerojatna sposobnost povezivanja s natjecateljima i publikom pružit će čvrst oslonac u nepredvidivim situacijama na terenu. S druge strane, popularni komičar svojim će opuštenim pristupom i brzom reakcijom brinuti za dozu smijeha i opuštanja u trenucima kada napetost među natjecateljima dostigne vrhunac.
Izazov daleko od udobnog studija
Za voditeljski dvojac ovo nije samo još jedan projekt, već i osobna avantura na drugom kraju svijeta. Rad na terenu u tri azijske zemlje donosi uvjete koji su daleko od onih u klasičnom televizijskom studiju, no upravo u tome leži najveći šarm. Antonija i Ante svakodnevno će se susretati s autentičnim azijskim kaosom, neobičnim običajima i nepredvidivim situacijama, prenoseći gledateljima emocije i atmosferu s ulica u realnom vremenu. Njihova dinamika i međusobno nadopunjavanje osigurat će da gledatelji kroz svaku epizodu prođu uz dozu uzbuđenja, ali i smijeha.
Jesen u znaku najbolje televizijske zabave
Spoj teških natjecateljskih uvjeta i energičnog voditeljskog para jamči format koji će od samog početka prikovati publiku uz ekrane. Antonija Blaće i Ante Travizi spremni su voditi gledatelje kroz svaki korak ove uzbudljive rute, pružajući idealnu ravnotežu između napete utrke i opuštene zabave.
Emitiranje showa "Asia Express: Zmajeva ruta" počinje ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo.