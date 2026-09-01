Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

'Tata i sin, ne može ljepše': Lucianova mama raznježila objavom o sinu i suprugu uoči 'Asia Expressa'

Irena Plazibat, javnosti poznata kao majka popularnog plesača i influencera Luciana Plazibata te njegova najveća podrška, dirljivom je objavom na Instagramu raznježila svoje pratitelje

RTL.hr
01.09.2026 13:00

Irena Plazibat podijelila je kratki video u kojem su glavne zvijezde njezin suprug Robert i sin Luciano, a kratkim, ali snažnim opisom dala je naslutiti da se ovaj omiljeni dvojac sprema na veliku životnu pustolovinu. "Tata i Sin, ne može ljepše... putovanje života", napisala je ponosna majka i supruga uz emotikone koji simboliziraju dragocjenost trenutka, jasno pokazujući koliko joj znači njihova povezanost.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Spoj nespojivog: Bivši specijalac i influencer u avanturi života

Video prikazuje Roberta i Luciana tijekom profesionalnog snimanja, a njihova zaigrana i prisna interakcija, od nošenja na leđima do zagrljaja, otkriva čvrstu obiteljsku vezu koja će im zasigurno biti najveći adut. No, iza ovih toplih kadrova krije se najava njihova sudjelovanja u nadolazećem showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji će se od 8. rujna emitirati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

Gledatelji će tako imati priliku pratiti nesvakidašnji tim koji spaja naizgled dva potpuno različita svijeta. S jedne strane je Luciano, plesač i jedan od poznatijih domaćih influencera, poznat po svojoj zaraznoj energiji, kreativnosti i otvorenosti. S druge strane je njegov otac Robert, bivši pripadnik specijalne vojne jedinice, veteran Domovinskog rata i cijenjeni trener kickboxinga, čovjek kojeg odlikuje čelična disciplina i mirnoća. Njihova avantura kroz Aziju bit će pravi test karaktera, a upravo će njihov odnos i snalaženje u nepredviđenim izazovima biti u središtu pozornosti. Luciano je i sam u prošlosti u šali opisao dinamiku svoje obitelji, nazivajući sebe "Severinom", a brata profesionalnog kickboksača "Thompsonom", što dodatno naglašava zanimljive kontraste koji će ovu avanturu učiniti još napetijom i zabavnijom za gledatelje.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

asia express luciano plazibat luciano i plazibat robert plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

Proglašena je najljepšom Hrvaticom, a sad Katarina Mamić ulazi u 'Asia Express': 'Volim izazove i nepoznato'

Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik uoči 'Asia Expressa' poslala snažnu poruku: 'U svemu lošem treba naći nešto dobro'

Moglo bi te zanimati

Anita i Aleksej u 'ljubavnim mukama' uoči početka velikog showa 'Asia Express', pogledajte ovaj urnebesan video

U kakvim su odnosima i vezama kandidati showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'?

ANKETA S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?

KVIZ Biste li vi preživjeli 'Asia Express'?

Niko Tokić Kartelo pred 'Asia Express' poručio: 'Ovo je otkrilo baš sve. Bez glume, bez uljepšavanja'

S rukometnih terena u azijsku avanturu: Nikša Kaleb i Goran Šprem spremni su za 'Asia Express'

Pročitaj na Net.hr
Iznenada je preminuo Deni Kožić, zagrebački gitarist i kantautor
Josipa Lisac oprostila se od legendi hrvatske scene: 'Tri velika imena. Tri velika traga'
Kći Brigitte Macron pokazala novog dečka: On je čak 20 godina mlađi od nje
Posljednji ispraćaj televizijske legende: Poznato kada i gdje će biti pokopana Ksenija Urličić
Seksi Sydney raspametila golišavom snimkom i uzburkala javnost
Pred finale 'IQ 160' ostala su brojna pitanja: Hoće li Marina i Ramljak pronaći zajednički jezik?
Tena Nemet Brankov pozirala u bikiniju i otkrila koliko još broji do dolaska kćerkice
'Žarila i palila' domaćom estradom: Kako je Fani Stipković izgledala prije 20 godina?
Saša Lozar preuzima neočekivanu ulogu u najvećem regionalnom reality showu
Što je zapravo bombshell u Love Islandu? Njihov dolazak mogao bi okrenuti vilu naglavačke