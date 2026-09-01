'Tata i sin, ne može ljepše': Lucianova mama raznježila objavom o sinu i suprugu uoči 'Asia Expressa'

Irena Plazibat podijelila je kratki video u kojem su glavne zvijezde njezin suprug Robert i sin Luciano , a kratkim, ali snažnim opisom dala je naslutiti da se ovaj omiljeni dvojac sprema na veliku životnu pustolovinu. "Tata i Sin, ne može ljepše... putovanje života", napisala je ponosna majka i supruga uz emotikone koji simboliziraju dragocjenost trenutka, jasno pokazujući koliko joj znači njihova povezanost.

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Video prikazuje Roberta i Luciana tijekom profesionalnog snimanja, a njihova zaigrana i prisna interakcija, od nošenja na leđima do zagrljaja, otkriva čvrstu obiteljsku vezu koja će im zasigurno biti najveći adut. No, iza ovih toplih kadrova krije se najava njihova sudjelovanja u nadolazećem showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji će se od 8. rujna emitirati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

Gledatelji će tako imati priliku pratiti nesvakidašnji tim koji spaja naizgled dva potpuno različita svijeta. S jedne strane je Luciano, plesač i jedan od poznatijih domaćih influencera, poznat po svojoj zaraznoj energiji, kreativnosti i otvorenosti. S druge strane je njegov otac Robert, bivši pripadnik specijalne vojne jedinice, veteran Domovinskog rata i cijenjeni trener kickboxinga, čovjek kojeg odlikuje čelična disciplina i mirnoća. Njihova avantura kroz Aziju bit će pravi test karaktera, a upravo će njihov odnos i snalaženje u nepredviđenim izazovima biti u središtu pozornosti. Luciano je i sam u prošlosti u šali opisao dinamiku svoje obitelji, nazivajući sebe "Severinom", a brata profesionalnog kickboksača "Thompsonom", što dodatno naglašava zanimljive kontraste koji će ovu avanturu učiniti još napetijom i zabavnijom za gledatelje.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.