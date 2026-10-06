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Asia Express: Zmajeva ruta

Tek su stigli, a Borna već ima savjet za Anastasiju: 'Nemoj očekivati da Petar bude džentlmen'

Tek što su stigli u Asia Express', Anastasia i Petar već su dobili prvi ljubavni savjet – i to od Borne Kotromanić. Nakon što je promatrala njihovu dinamiku tijekom zajedničke vožnje, Borna je Anastasiji poručila da od Petra u ovoj utrci možda ne bi trebala očekivati previše kavaljerstva

RTL.hr
06.10.2026 09:00

Vožnja kroz Laos u društvu Zlatnih dečki, Gusarica i Savršenih donijela je i prvi komentar o dinamici novog para u Asia Expressu'. Dok su se svi zajedno vozili prema sljedećoj lokaciji, Borna Kotromanić odlučila je Anastasiji Kaleb dati vrlo izravan savjet o Petru Rašiću.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Ali nemoj baš ovdje očekivati da on bude džentlmen prema tebi, ovo je utrka, nije dejt", poručila joj je Borna, jasno aludirajući na to da uvjeti u 'Asia Expressu' nisu baš idealni za romantiku kakvu su Anastasia i Petar imali priliku graditi u 'Gospodinu Savršenom'.

Kasnije je dodatno objasnila što je mislila. "Nisu neki idealni uvjeti za kavaljerstvo. I tu Petar, ne da će omanuti, nego mislim da neće moći ispuniti Anastasijina očekivanja u onoj mjeri u kojoj sam ja imala prilike snimiti njihovu dinamiku dok smo se vozili", rekla je Borna.

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Novi par tek se priključio utrci, a već na početku postalo je jasno da ih čeka potpuno drukčiji test odnosa. Umjesto romantičnih spojeva i ruža, sada ih čekaju naporne dionice, traženje prijevoza i donošenje odluka pod pritiskom.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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