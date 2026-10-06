Tek su stigli, a Borna već ima savjet za Anastasiju: 'Nemoj očekivati da Petar bude džentlmen'

Vožnja kroz Laos u društvu Zlatnih dečki, Gusarica i Savršenih donijela je i prvi komentar o dinamici novog para u Asia Expressu' . Dok su se svi zajedno vozili prema sljedećoj lokaciji, Borna Kotromanić odlučila je Anastasiji Kaleb dati vrlo izravan savjet o Petru Rašiću .

"Ali nemoj baš ovdje očekivati da on bude džentlmen prema tebi, ovo je utrka, nije dejt", poručila joj je Borna, jasno aludirajući na to da uvjeti u 'Asia Expressu' nisu baš idealni za romantiku kakvu su Anastasia i Petar imali priliku graditi u 'Gospodinu Savršenom'.

Kasnije je dodatno objasnila što je mislila. "Nisu neki idealni uvjeti za kavaljerstvo. I tu Petar, ne da će omanuti, nego mislim da neće moći ispuniti Anastasijina očekivanja u onoj mjeri u kojoj sam ja imala prilike snimiti njihovu dinamiku dok smo se vozili", rekla je Borna.