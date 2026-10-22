Težak dan za Niku Kartela u 'Asia Expressu', Borna komentirala: 'Očekujem da uskoro napusti show'

Niko Tokić Kartelo i Ivan imali su posebno težak dan u 'Asia Expressu' . Potraga za prijevozom i smještajem pretvorila se u iscrpljujuću borbu, a nakon gotovo cijelog dana provedenog na cesti, umor i frustracije učinili su svoje.

"Ja nisam mogao govoriti, što od umora, što od frustracija. Ivan šuti, ja šutim. Ne ide nam ni u stopiranju ni sa smještajem. Petnaest, šesnaest sati na cesti", ispričao je Niko.

Na njegovu situaciju osvrnula se i Borna Kotromanić. "Ne čudi me da je Niko bio na rubu živaca i da je razmišljao o tome da napusti show, jer ja iskreno i očekujem da on ubrzo napusti show", komentirala je Borna.