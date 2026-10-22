Težak dan za Niku Kartela u 'Asia Expressu', Borna komentirala: 'Očekujem da uskoro napusti show'

Niko Tokić Kartelo i Ivan imali su posebno težak dan u 'Asia Expressu'. Potraga za prijevozom i smještajem pretvorila se u iscrpljujuću borbu, a nakon gotovo cijelog dana provedenog na cesti, umor i frustracije učinili su svoje.
"Ja nisam mogao govoriti, što od umora, što od frustracija. Ivan šuti, ja šutim. Ne ide nam ni u stopiranju ni sa smještajem. Petnaest, šesnaest sati na cesti", ispričao je Niko.
Na njegovu situaciju osvrnula se i Borna Kotromanić. "Ne čudi me da je Niko bio na rubu živaca i da je razmišljao o tome da napusti show, jer ja iskreno i očekujem da on ubrzo napusti show", komentirala je Borna.
Ipak, dan je za Niku i Ivana završio znatno bolje nego što je izgledalo. "Ali našli smo smještaj. Nije bilo buba, bila je klima. On se tu odmorio. To što ga je mučilo ostavio je iza sebe", otkrio je Ivan te dodao da im tuširanje nakon napornog dana posebno puno znači. "Sve se ispere i kao da si novi čovjek", zaključio je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.