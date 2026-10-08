Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali i kuhali na ulicama Laosa!

Pred timovima je utrka za imunitet u koju mogu krenuti samo tri para koja su u posljednjem zadatku na cilj stigla najbrže. No neće sve ići glatko – pogrešan smjer, kalkulacije, odbijanje prijevoza i pogrešne procjene neke će skupo koštati i znatno usporiti

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Nastavlja se 'Asia Express', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a novi dan u Laosu donosi puno jurnjave, malo intelektualnog napora, ali i veliko veselje. Pred timovima je utrka za imunitet u koju mogu krenuti samo tri para koja su u posljednjem zadatku na cilj stigla najbrže. No neće sve ići glatko – pogrešan smjer, kalkulacije, odbijanje prijevoza i pogrešne procjene neke će skupo koštati i znatno usporiti.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express - Borna FOTO: RTL

Tri najbrža tima, uz to što idu u utrku za imunitet, automatski će dobiti i osiguran smještaj te večeru, dok će preostali timovi sami morati potražiti prenoćište, što će se opet pokazati kao vrlo težak izazov jer u Laosu lokalci puno teže otvaraju vrata svog doma potpunim strancima pa će jedan tim urgirati izravno kod mjesnog načelnika! I dok u nekim timovima vlada blagostanje, u nekima su tenzija vrlo visoke, a svađe sve češće. Bolje da ne komuniciramo prvih 30 minuta kad se probudimo jer inače bismo si svašta rekle"; poručit će.

icon-expand Asia Express - Spartanci FOTO: RTL