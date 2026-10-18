'Tko bi tada rekao da nas čeka takva avantura!' Prepoznajete li ovaj tim iz 'Asia Expressa'?

Uz staru fotografiju prisjetio se koliko se toga u međuvremenu promijenilo, a posebnu mu radost predstavlja činjenica da danas s nećakom dijeli i nezaboravno televizijsko iskustvo.

Od fotografije na kojoj je Ivan još bio beba do zajedničke avanture na drugom kraju svijeta – Niko Tokić Kartelo podijelio je emotivnu uspomenu koja danas ima posebno značenje. Stric i nećak zajedno su prošli brojne izazove u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' .

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"Ja i ovaj klinac prije ohoho godina! A vidi nas danas! Obojica poduzetnici, obiteljski ljudi, a zajedno prošli pola Azije na Zmajevoj ruti. Tko bi tada rekao da nas čeka takva avantura! Ponosan sam na svog nećaka Ivana", napisao je Niko uz objavu.

Stric i nećak u RTL-ovu showu natječu se kao Gazde, a putovanje kroz Aziju donijelo im je brojne izazove. Njihova avantura nije bila samo utrka s drugim natjecateljima, nego i prilika da bolje upoznaju jedan drugoga.

Tijekom natjecanja suočili su se i s emotivnim trenucima, a zajedničko iskustvo dodatno je naglasilo koliko obiteljske veze mogu biti važne u zahtjevnim situacijama. Upravo zato Nikina objava danas nosi posebnu težinu – od malog Ivana na staroj fotografiji do odraslog nećaka s kojim je prošao tisuće kilometara i stvorio uspomene za cijeli život.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.