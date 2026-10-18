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Asia Express: Zmajeva ruta

'Tko bi tada rekao da nas čeka takva avantura!' Prepoznajete li ovaj tim iz 'Asia Expressa'?

Niko Tokić Kartelo na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz mladih dana na kojoj pozira sa svojim nećakom Ivanom Tokićem, koji je tada bio tek beba. Uz staru fotografiju prisjetio se koliko se toga u međuvremenu promijenilo

RTL.hr
18.10.2026 09:50

Od fotografije na kojoj je Ivan još bio beba do zajedničke avanture na drugom kraju svijeta – Niko Tokić Kartelo podijelio je emotivnu uspomenu koja danas ima posebno značenje. Stric i nećak zajedno su prošli brojne izazove u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Uz staru fotografiju prisjetio se koliko se toga u međuvremenu promijenilo, a posebnu mu radost predstavlja činjenica da danas s nećakom dijeli i nezaboravno televizijsko iskustvo.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Ja i ovaj klinac prije ohoho godina! A vidi nas danas! Obojica poduzetnici, obiteljski ljudi, a zajedno prošli pola Azije na Zmajevoj ruti. Tko bi tada rekao da nas čeka takva avantura! Ponosan sam na svog nećaka Ivana", napisao je Niko uz objavu.

Stric i nećak u RTL-ovu showu natječu se kao Gazde, a putovanje kroz Aziju donijelo im je brojne izazove. Njihova avantura nije bila samo utrka s drugim natjecateljima, nego i prilika da bolje upoznaju jedan drugoga. 

Tijekom natjecanja suočili su se i s emotivnim trenucima, a zajedničko iskustvo dodatno je naglasilo koliko obiteljske veze mogu biti važne u zahtjevnim situacijama. Upravo zato Nikina objava danas nosi posebnu težinu – od malog Ivana na staroj fotografiji do odraslog nećaka s kojim je prošao tisuće kilometara i stvorio uspomene za cijeli život.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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