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Nastavlja se borba za ulazak u završnicu 'Asia Expressa', a pred Jokerima, Gazdama i Gazelama novi su izazovi koji će odrediti njihovu daljnju sudbinu. Put ih vodi na tržnicu, gdje ih čeka novi zadatak. Svima je, međutim, u mislima samo jedno - izboriti mjesto u lovu na amulete, u kojem će uskoro imati priliku jedni drugima otimati već osvojene nagrade.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

A upravo zahvaljujući osvojenom imunitetu, Gusarice i Spartanci već su osigurali svoje mjesto među četiri najbolja tima. Od preostala tri pridružit će im se još samo jedan dok će druga dva morati u neizvjesnu borbu za opstanak. "Samo da ne izgubimo puno vremena na tržnici", zabrinut je Ivan dok Pino zna što je glavni cilj njegova tima: "Znamo koliko nam sad svaka minuta znači u tom pohodu na prestizanje Gazdi." Iako zadatak neće biti jednostavan, Maja kaže: "Prestići Gazde će biti izazovno, ali ne i nemoguće."

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Gazele nisu toliko optimistične. "Ovaj tjedan su zapravo kvalifikacije za top četiri", kaže Katarina, a Luni je to - top. No Katarina upozorava na njihovu stvarnu situaciju: "Top je, da, ali gdje smo mi u toj priči? Trenutno samo razmišljam o tome kako smo zadnje." S druge strane, Gazde priželjkuju da konkurencija ima više problema od njih. "Nadamo se da će ostalima ići malo teže i s takvim mislima izlazimo na cestu", poručuju.

icon-expand Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Nakon tržnice timove čeka put prema gradu udaljenom oko 200 kilometara, no do odredišta neće stići istoga dana. Prije nastavka natjecanja morat će pronaći smještaj i pripremiti se za novi dan. "Samo da što prije krenemo dalje", poručuje Katarina dok Luna još važe što joj je veći izazov: "Ne znam je li mi gore stopiranje ili traženje smještaja." No uz natjecateljske ambicije, ne miruju ni međusobne netrpeljivosti. Vesna ne skriva što bi najradije vidjela u nastavku: "Nadam se da će Gazele sutra ispasti, ne toliko da one meni nešto smetaju, nego jednostavno kontaminiraju zrak i okruženje u kojem jesu pa mislim da bi bilo vrijeme da odu doma."

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL