Nastavlja se borba za ulazak u završnicu 'Asia Expressa', a pred Jokerima, Gazdama i Gazelama novi su izazovi koji će odrediti njihovu daljnju sudbinu. Put ih vodi na tržnicu, gdje ih čeka novi zadatak. Svima je, međutim, u mislima samo jedno - izboriti mjesto u lovu na amulete, u kojem će uskoro imati priliku jedni drugima otimati već osvojene nagrade.
A upravo zahvaljujući osvojenom imunitetu, Gusarice i Spartanci već su osigurali svoje mjesto među četiri najbolja tima. Od preostala tri pridružit će im se još samo jedan dok će druga dva morati u neizvjesnu borbu za opstanak.
"Samo da ne izgubimo puno vremena na tržnici", zabrinut je Ivan dok Pino zna što je glavni cilj njegova tima: "Znamo koliko nam sad svaka minuta znači u tom pohodu na prestizanje Gazdi." Iako zadatak neće biti jednostavan, Maja kaže: "Prestići Gazde će biti izazovno, ali ne i nemoguće."
Gazele nisu toliko optimistične. "Ovaj tjedan su zapravo kvalifikacije za top četiri", kaže Katarina, a Luni je to - top. No Katarina upozorava na njihovu stvarnu situaciju: "Top je, da, ali gdje smo mi u toj priči? Trenutno samo razmišljam o tome kako smo zadnje."
S druge strane, Gazde priželjkuju da konkurencija ima više problema od njih. "Nadamo se da će ostalima ići malo teže i s takvim mislima izlazimo na cestu", poručuju.
Nakon tržnice timove čeka put prema gradu udaljenom oko 200 kilometara, no do odredišta neće stići istoga dana. Prije nastavka natjecanja morat će pronaći smještaj i pripremiti se za novi dan. "Samo da što prije krenemo dalje", poručuje Katarina dok Luna još važe što joj je veći izazov: "Ne znam je li mi gore stopiranje ili traženje smještaja."
No uz natjecateljske ambicije, ne miruju ni međusobne netrpeljivosti. Vesna ne skriva što bi najradije vidjela u nastavku: "Nadam se da će Gazele sutra ispasti, ne toliko da one meni nešto smetaju, nego jednostavno kontaminiraju zrak i okruženje u kojem jesu pa mislim da bi bilo vrijeme da odu doma."
I dok se jedni bave konkurencijom, drugi će se upoznati s neobičnim navikama lokalnog stanovništva. Zašto Tajlanđani toliko vole biljne inhalatore, kakve veze nos ima s novim izazovima i kako će se u međuvremenu provoditi Gusarice i Spartanci? Ne propustite novu epizodu 'Asia Expressa' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.