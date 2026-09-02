Tko je Aleksej Škarica? Slovenski poduzetnik koji s Anitom Martinović kreće u avanturu života

Aleksej i Anita jedini su ljubavni par u RTL-ovoj avanturi 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Za voditeljicu je već poznato kako je energična i komunikativna, dok smireni i staloženi Aleksej ne otkriva puno detalja

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U avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ulazi i Aleksej Škarica, uspješni slovenski poduzetnik, koji će se u avanturu upustiti sa svojom partnericom Anitom Martinović. Dok publika Anitu dobro poznaje kao energičnu, otvorenu i komunikativnu, Aleksej je njezina potpuna suprotnost – smiren, staložen i sklon promatranju situacije prije nego što povuče potez.

Smireni strateg

Upravo bi se ta različitost mogla pokazati kao njihova velika prednost na zahtjevnoj ruti. Anita će u avanturu unositi energiju i spontanost, dok će Aleksej preuzeti ulogu smirenog stratega koji radije djeluje iz pozadine i dobro razmisli prije odluke.

icon-expand icon-close icon-close Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: Instagram

Novo iskustvo

Aleksej dolazi iz Murske Sobote i upravlja obiteljskim poslovanjem veterinarske ambulante specijalizirane za male životinje i sportske konje. Poslovno iskustvo, organiziranost i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom sada će morati prenijeti u sasvim drukčije okolnosti – na putovanje na kojem nema unaprijed poznatog plana ni uobičajene svakodnevice. Njegova i Anitina ljubavna priča pritom je započela sasvim slučajno. Dogovorili su jedno poslijepodnevno druženje, a običan ručak neočekivano se produžio sve do večeri. U to vrijeme Aleksej nije ni znao tko je Anita.

icon-expand Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: RTL