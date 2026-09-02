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Asia Express: Zmajeva ruta

Tko je Aleksej Škarica? Slovenski poduzetnik koji s Anitom Martinović kreće u avanturu života

Aleksej i Anita jedini su ljubavni par u RTL-ovoj avanturi 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Za voditeljicu je već poznato kako je energična i komunikativna, dok smireni i staloženi Aleksej ne otkriva puno detalja

RTL.hr
02.09.2026 14:00

U avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ulazi i Aleksej Škarica, uspješni slovenski poduzetnik, koji će se u avanturu upustiti sa svojom partnericom Anitom Martinović. Dok publika Anitu dobro poznaje kao energičnu, otvorenu i komunikativnu, Aleksej je njezina potpuna suprotnost – smiren, staložen i sklon promatranju situacije prije nego što povuče potez.

Smireni strateg

Upravo bi se ta različitost mogla pokazati kao njihova velika prednost na zahtjevnoj ruti. Anita će u avanturu unositi energiju i spontanost, dok će Aleksej preuzeti ulogu smirenog stratega koji radije djeluje iz pozadine i dobro razmisli prije odluke.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: Instagram

Novo iskustvo

Aleksej dolazi iz Murske Sobote i upravlja obiteljskim poslovanjem veterinarske ambulante specijalizirane za male životinje i sportske konje. Poslovno iskustvo, organiziranost i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom sada će morati prenijeti u sasvim drukčije okolnosti – na putovanje na kojem nema unaprijed poznatog plana ni uobičajene svakodnevice.

Njegova i Anitina ljubavna priča pritom je započela sasvim slučajno. Dogovorili su jedno poslijepodnevno druženje, a običan ručak neočekivano se produžio sve do večeri. U to vrijeme Aleksej nije ni znao tko je Anita.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: RTL

"Moja bivša djevojka gledala je 'Ljubav je na selu' i stalno govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije... i sam sam to shvatio", prisjetio se Aleksej kroz smijeh.

Sada ih očekuje sasvim novo zajedničko iskustvo. 'Asia Express' bit će pravi test njihove snalažljivosti, izdržljivosti i odnosa, ali i prilika da pokažu koliko se dobro nadopunjuju kada nestanu komfor, rutina i mogućnost da se sve unaprijed isplanira.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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