Tko je Ante Travizi? Šarmantni Splićanin popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj, a sada s Antonijom Blaće vodi 'Asia Express'

Televizijska jesen na RTL-u donosi nam jedan od najiščekivanijih i najskupljih projekata na ovim prostorima - avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju detalje o natjecateljima i ekstremnim izazovima koji ih čekaju na dalekom Istoku, s RTL-a stiže prava bomba kada je riječ o voditeljskom timu. Uz ikonu hrvatske televizije i dobro poznato lice Antoniju Blaće, u voditeljsku fotelju sjeda jedno potpuno novo, osvježavajuće ime koje je već osvojilo srca tisuća obožavatelja diljem regije. Riječ je o Anti Traviziju, splitskom komičaru koji je napravio pravu revoluciju na domaćoj stand-up sceni, a sada je spreman za svoj najveći televizijski izazov.
Od splitskih kafića do rasprodanih dvorana
Za one koji su proteklih nekoliko godina proveli "ispod kamena", ime Ante Travizija itekako je dobro poznato. Ante je jedan od ključnih pokretača i stupova popularnog komičarskog kolektiva 'Splicka scena'. Ono što je započelo kao entuzijastična priča i nastupi po lokalnim splitskim klubovima, preraslo je u pravi regionalni fenomen.
Zajedno sa svojim kolegama, Travizi je uspio nemoguće - popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj do te mjere da su klupske nastupe zamijenile kultne dvorane poput splitske Lore ili zagrebačkog Lisinskog, koje redovito pune do posljednjeg mjesta. Njegovi kratki, britki isječci s nastupa redovito broje milijunske preglede na TikToku i Instagramu, čineći ga jednom od najviralnijih osoba na domaćem internetu.
Spoj televizijskog iskustva i autentičnog splitskog humora
Travizijev prepoznatljivi stil bazira se na opuštenom, autentičnom mediteranskom šarmu, vrhunskim facijalnim ekspresijama i seciranju svakodnevnih životnih situacija u kojima se svi mogu prepoznati – od muško-ženskih odnosa i obiteljskih zgoda do vječne borbe s dijetama. Upravo ta ležernost, brzina na jeziku i nevjerojatan smisao za improvizaciju čine ga savršenim odabirom za dinamičan format kakav je 'Asia Express'.
Kombinacija s Antonijom Blaće, koja iza sebe ima desetljeća vođenja najvećih uživo projekata i showova u Hrvatskoj, jamči televizijsku kemiju kakvu dugo nismo vidjeli. Dok će Antonija držati konce u rukama svojim prepoznatljivim profesionalizmom i toplinom, Ante donosi prijeko potreban humor, opuštenost i potpuno novi kut gledanja na napete situacije u kojima će se natjecatelji naći.
Što donosi 'Asia Express: Zmajeva ruta'?
Uloga u ovakvom megaprojektu golem je skok za Antu, ali i dokaz da RTL prepoznaje nova, talentirana lica koja diktiraju trendove na digitalnim platformama. Pred njim i Antonijom je zahtjevan zadatak vođenja natjecatelja kroz surove, ali fascinantne lokacije Azije, gdje će kandidati s minimalnim budžetom morati prelaziti tisuće kilometara i rješavati teške misije.
Kako će se kralj stand-upa snaći na 'Zmajevoj ruti', kako će funkcionirati s Antonijom i hoće li ga azijska prostranstva inspirirati za neke nove fore – doznat ćemo vrlo brzo na RTL-u i platformi Voyo. Jedno je sigurno, uz ovakav voditeljski dvojac zabave ispred malih ekrana definitivno neće nedostajati!