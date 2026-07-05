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Asia Express: Zmajeva ruta

Tko je Ante Travizi? Šarmantni Splićanin popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj, a sada s Antonijom Blaće vodi 'Asia Express'

Omiljeni splitski komičar koji godinama puni dvorane i nasmijava regiju do suza, okušat će se u potpuno novoj ulozi na malim ekranima - u tandemu s omiljenim RTL-ovim licem stiže u megaprojekt koji uskoro kreće

RTL.hr
05.07.2026 12:00

Televizijska jesen na RTL-u donosi nam jedan od najiščekivanijih i najskupljih projekata na ovim prostorima - avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju detalje o natjecateljima i ekstremnim izazovima koji ih čekaju na dalekom Istoku, s RTL-a stiže prava bomba kada je riječ o voditeljskom timu. Uz ikonu hrvatske televizije i dobro poznato lice Antoniju Blaće, u voditeljsku fotelju sjeda jedno potpuno novo, osvježavajuće ime koje je već osvojilo srca tisuća obožavatelja diljem regije. Riječ je o Anti Traviziju, splitskom komičaru koji je napravio pravu revoluciju na domaćoj stand-up sceni, a sada je spreman za svoj najveći televizijski izazov.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Od splitskih kafića do rasprodanih dvorana

Za one koji su proteklih nekoliko godina proveli "ispod kamena", ime Ante Travizija itekako je dobro poznato. Ante je jedan od ključnih pokretača i stupova popularnog komičarskog kolektiva 'Splicka scena'. Ono što je započelo kao entuzijastična priča i nastupi po lokalnim splitskim klubovima, preraslo je u pravi regionalni fenomen.

Zajedno sa svojim kolegama, Travizi je uspio nemoguće - popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj do te mjere da su klupske nastupe zamijenile kultne dvorane poput splitske Lore ili zagrebačkog Lisinskog, koje redovito pune do posljednjeg mjesta. Njegovi kratki, britki isječci s nastupa redovito broje milijunske preglede na TikToku i Instagramu, čineći ga jednom od najviralnijih osoba na domaćem internetu.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Spoj televizijskog iskustva i autentičnog splitskog humora

Travizijev prepoznatljivi stil bazira se na opuštenom, autentičnom mediteranskom šarmu, vrhunskim facijalnim ekspresijama i seciranju svakodnevnih životnih situacija u kojima se svi mogu prepoznati – od muško-ženskih odnosa i obiteljskih zgoda do vječne borbe s dijetama. Upravo ta ležernost, brzina na jeziku i nevjerojatan smisao za improvizaciju čine ga savršenim odabirom za dinamičan format kakav je 'Asia Express'.

Kombinacija s Antonijom Blaće, koja iza sebe ima desetljeća vođenja najvećih uživo projekata i showova u Hrvatskoj, jamči televizijsku kemiju kakvu dugo nismo vidjeli. Dok će Antonija držati konce u rukama svojim prepoznatljivim profesionalizmom i toplinom, Ante donosi prijeko potreban humor, opuštenost i potpuno novi kut gledanja na napete situacije u kojima će se natjecatelji naći.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Što donosi 'Asia Express: Zmajeva ruta'?

Uloga u ovakvom megaprojektu golem je skok za Antu, ali i dokaz da RTL prepoznaje nova, talentirana lica koja diktiraju trendove na digitalnim platformama. Pred njim i Antonijom je zahtjevan zadatak vođenja natjecatelja kroz surove, ali fascinantne lokacije Azije, gdje će kandidati s minimalnim budžetom morati prelaziti tisuće kilometara i rješavati teške misije.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Kako će se kralj stand-upa snaći na 'Zmajevoj ruti', kako će funkcionirati s Antonijom i hoće li ga azijska prostranstva inspirirati za neke nove fore – doznat ćemo vrlo brzo na RTL-u i platformi Voyo. Jedno je sigurno, uz ovakav voditeljski dvojac zabave ispred malih ekrana definitivno neće nedostajati!

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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće o novom RTL-ovom hit showu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Ne možeš se za ovo do kraja pripremiti'

Asia Express: Zmajeva ruta

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