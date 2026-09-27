Tko je sve plakao u 'Asia Expressu': Umor, teški izazovi i dobrota stranaca slomili natjecatelje

U 'Asia Expressu' nisu se lomile samo strategije i planovi, nego i emocije. Dok su se natjecatelji borili s izazovima, nepoznatim putevima i utrkom s vremenom, bilo je trenutaka kada su ih savladali umor, frustracija, ali i dirljive geste ljudi koje su susreli na putu

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Iza avanture, smijeha i borbe za što bolji plasman u 'Asia Expressu' kriju se i trenuci kada natjecatelji više nisu mogli zadržati emocije. Daleko od doma, pod pritiskom vremena, fizičkih izazova i nepredvidivih situacija, mnogi su se našli na rubu suza. Nekoga je slomio umor, nekoga težina odluke koju je morao donijeti, a nekoga neočekivana dobrota ljudi koje su upoznali na putovanju. Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines Kordić Miotto bile su nadomak kvalifikacija za imunitet, no jedna pogreška koštala ih je dragocjenog vremena. Nakon što su krenule pogrešnim putem i izgubile prednost, frustracija je postala prevelika. Uspon do hrama i spoznaja da su uzalud potrošile vrijeme dodatno su ih iscrpili, a emocije su posebno pogodile Ines.

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Iako suze nisu došle samo zbog plasmana, u tom trenutku pritisak svega što su prošle jednostavno je postao prevelik. "Možemo do aerodroma i za Zagreb što se mene tiče", rekla je Ines kroz suze, dok ju je Ella pokušavala razvedriti.

Teška odluka za Ellu

Iako većinu vremena nastoji biti pozitivna, suze su u jednom trenutku krenule i Elli Dvornik. Svoje je emotivne trenutke imala i u situaciji kada je shvatila koliko odluke u 'Asia Expressu' mogu biti teške. U natjecanju u kojem svaki potez može utjecati na druge timove, nije joj bilo lako suočiti se s činjenicom da bi njezina odluka mogla značiti nečiji gubitak.

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"Nekome moram oduzeti sav trud koji je postigao", rekla je Ella kroz suze kad je morala nominirati jedan od parova za dodatnu utrku.

Ganute lokalnim stanovništvom

Za Đanu Smajo i njezinu mamu Meri jedno od najemotivnijih iskustava nije bilo povezano s natjecanjem, nego s ljudima koje su susrele na putu. U trenutku kada im je trebala pomoć, potpuno nepoznata žena otvorila im je vrata svog doma i ponudila im krevet.

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Ta gesta posebno ih je dirnula jer je došla od osobe koja nije znala ništa o njima, ali im je svejedno odlučila pomoći. "Ne zna nam ni imena, a dala nam je krevet", rekla je Đana, ganuta njezinom dobrotom.

Đani i nominacija teško pala

Emotivno je bilo i kada su Đana i Meri morale donijeti odluku koja je sastavni dio igre – nominirati jedan od timova. Iako je riječ o natjecanju, odnosi koji se stvaraju tijekom putovanja često otežavaju takve trenutke.

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Đani nije bilo lako poslati Zlatne dečke u neizvjesnost, a svoju odluku popratila je riječima podrške. "Znam da ćete vi uspjeti", poručila im je kroz suze.

Slomio ih fizički izazov

U devetoj epizodi 'Asia Expressa' Slavuji su se suočili s jednim od najtežih izazova dosad. Veslanje u selu na vodi pokazalo se kao veliki problem za Đanu i Meri, koje nisu uspijevale pronaći pravi ritam u čamcu.

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Dok su se neki timovi lakše snašli, njih su iscrpljujuće dionice i borba do samog kraja dovele do krajnjih granica. Nakon duela više nisu mogle sakriti koliko ih je sve iscrpilo. "Tu smo se slomile na maks", priznala je Meri, koja je kćeri poručila da slobodno pusti suze ako joj je teško.

Emotivan trenutak strica i nećaka

Emocije nisu zaobišle ni Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana. Njihov odnos tijekom natjecanja pokazao je koliko su povezani, ali i koliko je teško kada se osobni ponos i želja za dokazivanjem sudare s pritiskom izazova.

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U emotivnom trenutku Ivan je pokušao pokazati stricu da nije odustao i da može izdržati sve što ih čeka. "Striko, ali nisam pekmez", rekao je Ivan.

'Itekako se plakalo'

Iako gledatelji nisu imali priliku vidjeti sve njezine emotivne trenutke, Anita Martinović nakon ispadanja priznala je da je i za nju putovanje bilo puno teških trenutaka. Osim fizičkog napora, na nju je snažno utjecalo i sve što je vidjela tijekom boravka u Kambodži – težak život ljudi, ali i njihova nevjerojatna spremnost da pomognu potpunim strancima.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL