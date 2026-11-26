Nova epizoda 'Asia Expressa' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a odmah je dostupna na platformi Voyo

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Večeras od 21.15 sati na RTL-u slijedi još jedna napeta epizoda 'Asia Expressa'. Svoje mjesto u top 4 već su pronašli Spartanci i Gusarice. Večeras će se doznati i preostali putnici, dok jedan tim pakira kofere i napušta Aziju. Antonija Blaće okupit će timove na Express vijeću, a osim najave ovog izazova, poželjet će znati i kakvi su trenutni odnosi među kandidatima. Riječ će ubrzo preuzeti Luciano i svima prepričati Bornin potez, kad je na njihovoj zajedničkoj večeri u punoj čaši "potopila" naljepnicu s likom Gazela, uz salve kritika usmjerene Luni i Katarini.

icon-expand icon-close icon-close Timovi koji još čekaju plasman u top 4, Asia Express FOTO: RTL

"To je stvarno ludo, prebizarno, premračno... Nikad mi tako ništa ne bi palo na pamet", komentirat će šokirana Luna. S druge strane, Borna i Vesna smatrat će da ih je Luciano izdao pa neće ostati dužne ni njemu. "Vrlo inteligentno igra, skuplja bodove tamo gdje misli da može. Ulizuje se jer mu to u tom trenutku odgovara", komentirat će.

icon-expand Gazele slušaju priču, Asia Express FOTO: RTL

Nakon velike rasprave i niskih udaraca, dva najsporija tima u posljednjem zadatku čeka utrka za opstanak. Samo jedan tim pobjeđuje i plasira se u daljnji lov na amulete.

icon-expand Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

U utrci za opstanak svaki krivi potez može biti koban, a svaka i najmanja pogreška skupo se plaća. Tako će biti i ovaj put! Trčanje, stopiranje, frustracije, rasprave, slavlje, ali i prihvaćanje poraza – sve to čeka timove. Kome će Zmajeva ruta završiti nadomak cilju?

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL