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Asia Express: Zmajeva ruta

'Tko nosi ne prosi': Borna Kotromanić u 'Asia Express' krenula s dva prepuna kofera

Avantura u 'Asia Expressu' za Bornu Kotromanić počela je pravom borbom – i to još prije nego što je napustila hotel. Prvi izazov nije bio put kroz Aziju, već zatvoriti kofer prepun stvari, a u pomoć je morala pozvati svoju rodicu Vesnu Banović

RTL.hr
08.09.2026 21:00

Već prve minute 'Asia Expressa' natjecatelje su stavile na kušnju. Borna Kotromanić najviše problema imala je sa zatvaranjem kofera. Već u tim trenucima imala je priliku osloniti se na svoju rodicu Vesnu Banović, koju je odlučila povesti sa sobom na putovanje kroz Aziju. 

"Ajmo junački, bratski", govori Borna dok obje sjede na koferu pokušavajući ga zatvoriti.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Jedva su ga zatvorile

Cijelu situaciju kasnije je objasnila Vesna. 

"Jedva smo ovaj njezin kofer zatvorili. Iako je ponijela puno stvari, to nije ni blizu koliko ona ima te prtljage. Sva sreća da nije sve ponijela", zaključila je Vesna. 

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Borna je, pak, kratko i vrlo jasno iznijela svoje stavove o ovoj situaciji. 

"Ja sam ponijela sve, jer tko nosi, ne prosi", zaključila je Borna. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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