'Tko nosi ne prosi': Borna Kotromanić u 'Asia Express' krenula s dva prepuna kofera

"Ajmo junački, bratski", govori Borna dok obje sjede na koferu pokušavajući ga zatvoriti.

Već prve minute 'Asia Expressa' natjecatelje su stavile na kušnju. Borna Kotromanić najviše problema imala je sa zatvaranjem kofera. Već u tim trenucima imala je priliku osloniti se na svoju rodicu Vesnu Banović, koju je odlučila povesti sa sobom na putovanje kroz Aziju.

"Jedva smo ovaj njezin kofer zatvorili. Iako je ponijela puno stvari, to nije ni blizu koliko ona ima te prtljage. Sva sreća da nije sve ponijela", zaključila je Vesna.

Borna je, pak, kratko i vrlo jasno iznijela svoje stavove o ovoj situaciji.

"Ja sam ponijela sve, jer tko nosi, ne prosi", zaključila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.