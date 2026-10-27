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Asia Express: Zmajeva ruta

Tko odustaje od utrke? Iskreno priznanje uzdrmalo timove: 'Razmišljam da ne idem dalje'

Večeras u 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'

RTL.hr
27.10.2026 12:42

Timovi 'Asia Expressa' polako završavaju svoju laosku avanturu i na korak su do Tajlanda, no prije prelaska granice pred njima je još nekoliko uzbudljivih i nepredvidivih izazova. Ali kad emocije izbiju na površinu, natjecanje pada u drugi plan!

U timu Gazele ponovno je došlo do promjene. Luka Petrušić je, nakon nekoliko dana utrke s Katarinom, morao otići kući, no njegovo mjesto brzo je popunjeno. Naime, novi Katarinin partner je Ante Travizi koji će, nakon voditeljske uloge, ovaj put moći osjetiti kako je to trčati, stopirati i moliti za smještaj. Hoće li se snaći?

Kate i Ante, Asia Express
Kate i Ante, Asia Express FOTO: RTL

I dok se Gazele privikavaju na svoju novu dinamiku, ni među drugima ne vlada sloga, a u najnezahvalnijoj poziciji tijekom novog dana u Laosu bit će Niko Tokić Kartelo.

Niku će i dalje mučiti Bornino ignoriranje nakon što ih je prošle večeri odlučio posjetiti u njihovu smještaju.

On je za mene prošlo svršeno vrijeme i sigurno ne bih zbog nikakve koristi s njim sklapala nikakve dogovore", komentirat će, pak, Borna, dodavši kako smatra da je imao skrivene namjere.

Ivan i Niko, Asia Express
Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

No njihova rasprava na tome neće stati, a tenzije će uzdrmati i obiteljske veze. Dosad povučeni Ivan više neće moći šutjeti pa će svom stricu na zajedničkom vijeću štošta zamjeriti.

Bili smo na izjavama i tu mi je doslovno ugasio cijelu volju za svime. Ne znam što mu se dogodilo, ima neke svoje prebačaje, pokušavam to shvatiti... Nema veze s vezom. Razmišljam da, dok mi se ne ispriča, ne idem dalje", poručit će emotivno, Je li to zbog kamera, da on bude interesantan, da me ponizi, da preko mojih leđa nešto dobije. Nažalost, ja to trpjeti neću!"

Čovjek počinje pucati i počinje iz njega izlaziti ono pravo ja!" zaključit će ostatak društva.

Kako će na sve reagirati Niko i hoće li ovaj tim moći skupa nastaviti natjecanje? 'Asia Express' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.

Asia Express: Zmajeva ruta

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