Kvalifikacijska borba za plasman u završnicu se nastavlja! Gusarice su već osigurale svoje mjesto, a uz njih još su samo tri slobodna mjesta – i četiri preostala tima!

Nakon više od pet tisuća prijeđenih kilometara parovi sve više promišljaju o cijeloj avanturi. Neki su posve opušteni i zadovoljni pokazanim, neki i dalje grizu, a neki teško pronalaze novu motivaciju.

Tijekom vožnje do iduće kontrolne točke na kojoj čeka Antonija Blaće sumnje u plasman sve će više rasti – koji su po redu, gdje su ostali i ima li borba više smisla, samo su neka od pitanja koja će mučiti kandidate.

"Ovaj tjedan je definitivno najgori od svih. Dignem se pa padnem... Frustrirajuće", poručit će Katarina.

A kad stigne vrijeme da Antonija otkrije tko se idući kvalificirao u lov na amulete, nastat će veliki šok, a past će i suze.

"Nismo ovo očekivali... Toliko nam znači jer je želio odustati", otkrit će pobjednički par koji svoje emocije neće skrivati.

U lov na još samo dva prazna mjesta u top 4 krenut će preostala tri para, a prvi na redu je uzbudljivi boksački izazov u kojem će na površinu isplivati sve frustracije.

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