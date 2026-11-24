Kvalifikacijska borba za plasman u završnicu se nastavlja! Gusarice su već osigurale svoje mjesto, a uz njih još su samo tri slobodna mjesta – i četiri preostala tima!
Nakon više od pet tisuća prijeđenih kilometara parovi sve više promišljaju o cijeloj avanturi. Neki su posve opušteni i zadovoljni pokazanim, neki i dalje grizu, a neki teško pronalaze novu motivaciju.
"Ovaj tjedan je definitivno najgori od svih. Dignem se pa padnem... Frustrirajuće", poručit će Katarina.
Tijekom vožnje do iduće kontrolne točke na kojoj čeka Antonija Blaće sumnje u plasman sve će više rasti – koji su po redu, gdje su ostali i ima li borba više smisla, samo su neka od pitanja koja će mučiti kandidate.
A kad stigne vrijeme da Antonija otkrije tko se idući kvalificirao u lov na amulete, nastat će veliki šok, a past će i suze.
"Nismo ovo očekivali... Toliko nam znači jer je želio odustati", otkrit će pobjednički par koji svoje emocije neće skrivati.
U lov na još samo dva prazna mjesta u top 4 krenut će preostala tri para, a prvi na redu je uzbudljivi boksački izazov u kojem će na površinu isplivati sve frustracije.
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