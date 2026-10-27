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Asia Express: Zmajeva ruta

Traviziju se tresle ruke prije početka utrke u 'Asia Expressu'! Borna: 'Nije spreman na toksičnu dinamiku'

Ante Travizi zamijenio je voditeljsku ulogu natjecateljskom i pridružio se Katarini u 'Asia Expressu'. Iako je novi tandem odmah smislio i zajedničko ime, Travizi nije mogao sakriti nervozu uoči početka utrke, što nije promaknulo ostalim kandidatima

RTL.hr
27.10.2026 12:00

Ante Travizi službeno je postao novi natjecatelj 'Asia Expressa'! Nakon što je Luka Petrušić napustio show, Travizi je preuzeo ulogu partnera Katarine Mamić te se pripremio za svoju prvu utrku. Uprtio je ruksak i stao pokraj Katarine, no odmah je postalo jasno da ga očekuje potpuno drukčije iskustvo od onoga na koje je dosad bio naviknut.

Naime, dok je pokušavao zakopčati ruksak, jedan od ostalih kandidata primijetio je da mu se tresu ruke. "Vidi ovo. Ne mogu, ne mogu", rekao je Travizi, pokazujući koliko je nervozan zbog ulaska u natjecanje.

Ante Travizi, Asia Express
Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

Voditeljica Antonija Blaće potom je novi par upitala kako će se zvati, a Travizi je odmah imao spreman prijedlog. "Kante", rekao je, spojivši imena Katarina i Ante. Njegova ideja svidjela se Katarini pa je novi tandem tako dobio i svoje ime.

Ipak, ostali natjecatelji nisu bili potpuno uvjereni da je Travizi spreman za sve izazove koji ga očekuju. Niko Tokić Kartelo primijetio je njegovu nervozu i zapitao se kako će se snaći u utrci. "Ne znam hoće li Ante izdržati utrku. Izgledao je dosta nervozno", komentirao je Niko.

Ante Travizi, Katarina, Asia Express
Ante Travizi, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Svoje mišljenje iznijela je i Borna Kotromanić, koju nisu zabrinjavali samo fizički izazovi, već i odnosi među kandidatima. "Mislim da Ante nadasve nije spreman za ovu ponekad toksičnu dinamiku odnosa. Nadam se da mu neće sve skupa prisjesti", rekla je Borna.

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